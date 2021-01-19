"Не нужно никак ассоциировать с президентом". Кремль о Навальном - расшифровка

"Коммерсант-ФМ": Международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Навального, поэтому он был так быстро арестован, причем, как некоторые считают, с нарушениями. Что в Кремле на этот счет считают?

Песков: Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Вы знаете, что статистика говорит, что около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока. И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года. Поскольку речь идет о гражданине РФ, наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится - это абсолютная ерунда.

"Коммерсант-ФМ": Вот эти 18 тысяч раз - каждый раз это было с таким полицейским сопровождением многочисленным?

Песков: Да, конечно, искали люди и сопровождали. По-разному было.

"Коммерсант-ФМ": И десятки задержанных в аэропортах?

Песков: Послушайте, если кто-то где-то нарушает порядок, то полиция принимает меры по наведению общественного порядка.

"Коммерсант-ФМ": Навальный еще призывал выходить на улицы в связи со всем происходящим. Как в Кремле расценивают такой призыв?

Песков: Тревожные призывы. Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному.

"Коммерсант-ФМ": То есть, в Кремле опасаются массовых протестов?

Песков: Нет, не опасаются.

Euronews: Представители многих западных стран обратились к России с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Amnesty International признала его узником совести. Некоторые страны призывают вводить санкции. Как в Кремле могут это прокомментировать?

Песков: Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это внутреннее дело и мы никому не позволим в него вмешиваться. И не намерены прислушиваться к таким заявлениям. Вместе с тем мы по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином.

УНИАН: Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, а в Берлин его отпустил Владимир Путин лично. Вы не видите тут какого-то противоречия - это все-таки было сделано с санкции президента?

Песков: Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся - в полном смысле этого слова - берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавала. И проявляла абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как непосредственно госпиталем "Шарите" было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились.

УНИАН: То есть, дело в том, что он сразу после выхода из комы не вернулся в Россию?

Песков: Да даже не сразу после этого. Вы знаете, что было сделано заявление госпиталем "Шарите", где говорилось, что у него нормальное состояние здоровья, что пациент выздоровел.

В прошлый раз Песков проводил брифинг для журналистов еще в декабре 2020 года. 17 января Песков заявил, что не в курсе задержания Навального, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

В этот день, однако, брифинг также не состоялся. Сначала он планировался на полдень, но около часа дня участникам сообщили, что он состоится "попозже", а в 16:30 стало известно, что конференции не будет.