Вт, 19.01.2021
Водочки нам принеси, мы домой летим. Юлия Навальная
Юлия Навальная
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На прошлой неделе сократилось число заражений Covid-19 в медучреждениях

Covid-19. Иллюстрация ФОТО: FRED SCHEIBER/SIPA

На прошлой неделе сократилось число заражений Covid-19 в системе здравоохранения, сообщил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

"Улучшение заметно в системе здравоохранения. Меньше людей заражаются, получая услуги [здравоохранения] или контактируя со своими коллегами в медицинских учреждениях", - подчеркнул Перевощиков.

Комментируя случай с принимавшим в Валмиере и Ренценах семейным врачом Юрисом Яковинсом, Перевощиков напомнил, что в прошлую пятницу с SPKC в Валмиере связались 168 жителей, из которых 88 оказались контактными лицами высокого риска, а 80 - контактными лицами низкого риска.

Эпидемиолог добавил, что у ряда контактных лиц врача наблюдаются симптомы болезни, но на данный момент он не может с уверенностью сказать, подтверждено ли у кого-то заражение.

Как сообщалось, Яковинс принимал пациентов, имея симптомы Covid-19.

Инспекция здравоохранения оценит действия семейного врача. Государственная полиция также начала ведомственную проверку его профессиональной деятельности.

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