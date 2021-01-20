Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые в 2021 году будут купаться в счастье

Овен

Стать счастливее в этом году Овны смогут благодаря целеустремленности и способности выходить из сложных ситуаций. Кому-то даже удастся открыть свой бизнес.

В целом год обещает быть стабильным в финансовой сфере, а ближе к лету возможна большая прибыль.

Изменения ожидаются и в личной жизни: одинокие Овны встретят любовь, а те, кто уже нашел свою пару - узаконят отношения.

Скорпион

Изменения в 2021 году произойдут и в жизни Скорпионов. Они умеют бороться с любыми проблемами, благодаря чем смогут найти выход даже из самых запутанных ситуаций. Астролог считает, что фантастического успеха Скорпионы смогут достичь в профессии и финансовой сфере. Удачным этот год станет и для саморазвития этих людей.

Рыбы

Рыбы смогут проявить свои скрытые возможности. Правильный путь им подскажет интуиция. Астролог отмечает, что в жизни представителей данного знака Зодиака произойдут большие перемены. Успех ожидает их и в личной жизни.

Одинокие Рыбы встретят любовь. Не исключен переезд, что, по мнению эксперта, пойдет только на пользу.

Телец

По-настоящему сказочным 2021 год будет для Тельцов. Многие представители знака смогут воплотить в жизнь свои самые заветные мечты. Астролог уверен, что в этом году Тельцов ожидает рост в профессиональной сфере. Кому-то удастся сменить работу на более успешную. Благоприятно отношения будут складывать и с окружающими людьми, ожидаются новые знакомства.

Козерог

Стремление к цели и трудолюбие Козерогов импонируют Быку. Именно поэтому представители данного знака смогут в 2021 году достичь больших высот во всех сферах жизни, в частности - в карьере. Астролог отмечает, что

материальное положение Козерогов будет стабильным, а потому не исключено, что они решатся на крупную покупку.

Близнецы