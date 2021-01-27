KNAB оценивает информацию об отказе Латвии от большего числа вакцин Pfizer

KNAB обратил внимание на публично прозвучавшую информацию и согласно своей компетенции ее оценивает.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в эфире LTV высказался, что "некие работающие в нашей системе люди" приняли решение отказаться от поставки большего числа доз вакцин BioNTech и Pfizer, несмотря на то, что производитель предлагал поставить более 800 000 вакцин.

Премьер выразил возмущение такими действиями, так как ему такое решение непонятно.

"Латвии в первом подходе предлагали более 800 000 вакцин Pfizer, но какой-то или какие-то работающие в нашей системе люди приняли решение взять только 97 500 вакцин. Если бы мы не отказались, сейчас у нас бы было гораздо больше вакцин",

- утверждает премьер.

Кариньш признал, что по этому факту ведется служебное расследование, которое начал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, и если кого-то нужно привлечь к ответственности, то это будет сделано.

"Конечно, сначала нужно выяснить все обстоятельства дела, хотя меня в этой истории смущает только то, что такое решение было принято в тайне. Новый министр здравоохранения работает иначе, поэтому теперь все вопросы о поставках вакцин решаются в правительстве", - сказал Кариньш.

Уже сообщалось, что по распоряжению министра здравоохранения Даниэля Павлютса начата служебная проверка принципов создания вакционного портфеля от Covid-19 и их соответствия принципам грамотного управления.

Министр инициировал служебную проверку для оценки юридических и фактических обстоятельств подачи заявки на вакцины производства Pfizer/BioNTech, законности и обоснованности действий учреждений и должностных лиц, участвующих в принятии решений, а также соответствия процесса подачи заявки правовым нормам. Проверка также оценит соответствие процесса создания портфеля вакцин от Covid-19 соображениям полезности и надлежащего управления.