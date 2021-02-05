Кризис: вызовы, извлеченные уроки и новый опыт

Бытует мнение, что любой кризис может оказаться возможностью начать что-то новое. Однако для начала кризис необходимо преодолеть, и это отнюдь не простая задача, учитывая, что многим предприятиям пришлось полностью прекратить работу, в то время как другие испытали значительное сокращение числа клиентов, а третьим пришлось перепрофилировать свою деятельность в попытке начать работу в сфере электронной коммерции.

Анализ факторинговой компании Factris и Латвийского бизнес-объединения показывает, что, поскольку вторая волна пандемии продолжается, самой большой проблемой для малых и средних предприятий (MVU) в этом году будет адаптация к изменениям, продиктованным ограничениями.

"Победителями станут те предприятия, которые в этой сложной ситуации смогут адаптировать свою бизнес-модель в соответствии с изменением потребительских привычек. Как мы видим каждый день, среди этих привычек все большую популярность приобретают различные платформы электронной коммерции, стремление к низким ценам, а также выбор в пользу отечественных поставщиков товаров и услуг", - пояснил Каспар Баронс, исполнительный директор Factris в Латвии.

Чтобы адаптироваться, MVU должны уметь с дальновидностью переориентировать свою бизнес-модель, проанализировать ситуацию с долгами и платежеспособностью, чтобы обеспечить стабильный финансовый поток, что позволит улучшить финансовую устойчивость компании, сохранить потенциал роста, способность брать долговые обязательства, инвестировать и развиваться, подчеркнул Баронс.

Одно из направлений, в котором можно трансформировать свою деятельность - дигитализация, широкомасштабная разработка и использование инновационных цифровых решений. В этом сегменте латвийские MVU значительно отстают от европейских стран.

"Из-за пандемии внутренний рынок сужается, денежные объемы и покупательская способность падают, поэтому нашим MVU необходимо подумать о том, как расширить продажи товаров и услуг на других рынках, продвигать возможности экспорта, что без дигитализации невозможно",

- подчеркивает Эдуард Филиппов, председатель правления Латвийского бизнес-объединения.

Дигитализация вносит положительный вклад - к примеру, в оптимизации внутренних процессов, реализации возможности удаленной работы и внедрении решений для электронной коммерции, которые важны для непрерывности бизнеса и повышения его устойчивости.

Государственные ограничения - это то, что мешает вести бизнес так же, как раньше. Поэтому предприятия пользуются возможностями современных технологий, которые позволяют им переносить свою деятельность в цифровую среду с учетом опыта других и обучаясь самостоятельно.

Именно поэтому в этой ситуации портал TVNET продолжает проект "Искусство предпринимательства", цель которого - отразить ситуацию в латвийской бизнес-среде, рассказать руководителям или представителям предприятий о своем опыте во время кризиса Covid-19 и о том, как происходит трансформация деятельности при адаптации к новым условиям.

В рамках проекта будет рассказано о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и предоставил ли этот кризис возможность выучиться чему-то новому, что могло бы помочь будущей деятельности предприятия. В этом проекте предприниматели поделятся опытом и предложат способы более легкого преодоления кризиса, тем самым продемонстрировав свое искусство предпринимательства, как справиться с трудной ситуацией и трансформировать свою деятельность.

"Искусство предпринимательства" - это проект, в котором предприниматели делятся своим опытом в изменении бизнеса, переходе в электронную среду и размышлениями о будущих перспективах.