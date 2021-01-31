Работавшая с Мадонной певица и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет
Певица, продюсер и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщает NME со ссылкой на заявление пресс-службы артистки.
Певица, продюсер и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщает NME со ссылкой на заявление пресс-службы артистки.
Известно, что Софи скончалась ранним утром 30 января в Афинах, где жила последнее время.
Софи родилась в Глазго. Она с детства мечтала стать диджеем. Первый сингл Софи "Nothing More to Say" вышел в феврале 2013 года. Позже в том же году певица выпустила "Bipp"/"Elle", который издание Pitchfork включило в список лучших треков 2010-2014 годов.
В 2017 году вышел сингл "Itʼs Okay to Cry". В нем Софи совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.
Софи сотрудничала с такими мировыми звездами, как Мадонна (участвовала в работе над "Bitch Iʼm Madonna"), Леди Гага и многими другими.