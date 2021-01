Работавшая с Мадонной певица и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет

Софи родилась в Глазго. Она с детства мечтала стать диджеем. Первый сингл Софи "Nothing More to Say" вышел в феврале 2013 года. Позже в том же году певица выпустила "Bipp"/"Elle", который издание Pitchfork включило в список лучших треков 2010-2014 годов.