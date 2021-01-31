Вс, 31.01.2021
Если человек искренне верит в то, во что верит, разубедить его невозможно, да и бессмысленно это делать. Елена Розинько, врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы
Елена Розинько, врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы
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Работавшая с Мадонной певица и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет

ФОТО: https://www.instagram.com/izagrams/

Певица, продюсер и диджей Софи умерла в возрасте 34 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Об этом сообщает NME со ссылкой на заявление пресс-службы артистки.

Известно, что Софи скончалась ранним утром 30 января в Афинах, где жила последнее время. 

Софи родилась в Глазго. Она с детства мечтала стать диджеем. Первый сингл Софи "Nothing More to Say" вышел в феврале 2013 года. Позже в том же году певица выпустила "Bipp"/"Elle", который издание Pitchfork включило в список лучших треков 2010-2014 годов.

В 2017 году вышел сингл "Itʼs Okay to Cry". В нем Софи совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.

Софи сотрудничала с такими мировыми звездами, как Мадонна (участвовала в работе над "Bitch Iʼm Madonna"), Леди Гага и многими другими.

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