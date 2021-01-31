В Тукумсе из-за утечки газа произошел взрыв: загорелся дом и машина. В Риге при пожаре погиб человек

Вызов на место происшествия поступил в VUGD в 2.10. В квартире горела мебель на площади 10 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 20 человек, а одного человека при тушении пожарные обнаружили в квартире мертвым.

В Тукумсе в одноэтажном жилом доме произошла утечка газа из газового баллона, которая вызвала взрыв. Загорелся дом и автомашина рядом с ним.

Также в Риге сотрудники VUGD тушили пожар в квартире, где около электроплиты загорелся пол.