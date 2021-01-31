Вс, 31.01.2021
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В Тукумсе из-за утечки газа произошел взрыв: загорелся дом и машина. В Риге при пожаре погиб человек

VUGD. Иллюстративное фото ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В ночь на воскресенье один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Риге, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на место происшествия поступил в VUGD в 2.10. В квартире горела мебель на площади 10 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 20 человек, а одного человека при тушении пожарные обнаружили в квартире мертвым. 

В Тукумсе в одноэтажном жилом доме произошла утечка газа из газового баллона, которая вызвала взрыв. Загорелся дом и автомашина рядом с ним.

Также в Риге сотрудники VUGD тушили пожар в квартире, где около электроплиты загорелся пол. 

Всего за сутки VUGD получила 16 вызовов на пожары, 21 - на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными. 

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