Второе рождение Dzintars: компания планирует нанять до сотни сотрудников

"Мы успешно сформировали команду управления, которая последние месяцы активно работала над тем, чтобы продукция Dzintars на полках магазинов оказалась уже в марте. При наращивании объемов производства нам понадобится дополнительный персонал. В ближайшее время мы планируем принять на работу еще 20 человек и особо приглашаем присоединиться к команде новых специалистов-химиков”, - отмечает руководитель H.A. Brieger Анастасия Удалова.

Анастасия Удалова ФОТО: Пресс-фото

На данный момент в H.A. Brieger работает более 40 сотрудников, около половины из которых ранее работали на фабрике. Наняты также специалисты других латвийских производителей косметики.

"В команду H.A. Brieger входят специалисты, которые годами работали в старом производстве Dzintars. Это обеспечивает нам успешное наследование знаний и бесценное чувство уверенности, создаваемое опытом этих работников.

Одновременно мы привлекаем выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов с энтузиазмом, новыми идеями и амбициями для разработки новых высококачественных продуктов вместе с руководителем производства Снежаной Гейере.

На наш взгляд, именно синергия опытных и молодых работников будет фактором, который позволит H.A. Brieger не только поддерживать исторический успех, но и достичь новых вершин.

Мы чувствуем истинное уважение к старым работникам и в пределах возможностей будем искать способы вернуть их к привычной профессии и месту работы, которые некоторые даже называют своим вторым домом", - поясняет Анастасия Удалова.