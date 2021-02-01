Второе рождение Dzintars: компания планирует нанять до сотни сотрудников

Возобновляя производство продуктов Dzintars, ожидается, что до конца года на производстве косметической продукции H.A. Brieger будет работать около ста работников. Приоритетными сферами, в которых расширяется команда, являются разработка продуктов и их производство. Кроме того, в отдел продаж также будет нанят дополнительный персонал.
"Мы успешно сформировали команду управления, которая последние месяцы активно работала над тем, чтобы продукция Dzintars на полках магазинов оказалась уже в марте. При наращивании объемов производства нам понадобится дополнительный персонал. В ближайшее время мы планируем принять на работу еще 20 человек и особо приглашаем присоединиться к команде новых специалистов-химиков”, - отмечает руководитель H.A. Brieger Анастасия Удалова.
На данный момент в H.A. Brieger работает более 40 сотрудников, около половины из которых ранее работали на фабрике. Наняты также специалисты других латвийских производителей косметики.
"В команду H.A. Brieger входят специалисты, которые годами работали в старом производстве Dzintars. Это обеспечивает нам успешное наследование знаний и бесценное чувство уверенности, создаваемое опытом этих работников.
Одновременно мы привлекаем выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов с энтузиазмом, новыми идеями и амбициями для разработки новых высококачественных продуктов вместе с руководителем производства Снежаной Гейере.
На наш взгляд, именно синергия опытных и молодых работников будет фактором, который позволит H.A. Brieger не только поддерживать исторический успех, но и достичь новых вершин.
Мы чувствуем истинное уважение к старым работникам и в пределах возможностей будем искать способы вернуть их к привычной профессии и месту работы, которые некоторые даже называют своим вторым домом", - поясняет Анастасия Удалова.
Как ранее сообщалось, H.A. Brieger вначале будет производить исторические продукты Dzintars, постепенно создавая и предлагая новые продукты. Ожидается, что в марте потребители смогут приобрести средства по уходу за телом Dzintars - бальзамы для губ, гель для душа, кремы для тела и рук, а также жидкое мыло.