Оборот Tele2 в прошлом году вырос на 2,5%: в основе успехов растущий спрос на мобильный домашний интернет

Оборот предприятия от основной деятельности вырос на 6,1%, а EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) - на 6,7% до 53 млн евро.

В свою очередь количество пользователей мобильной связи увеличилось на 2,7%, а показатель рентабельности составил 39%.

"В основе успехов прошлого года лежит способность предприятия быстро и точно адаптироваться к новым условиям, а также растущий спрос на мобильный домашний интернет", - заявил председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.

В то же время были группы услуг, где доходы существенно снизились, например, торговля интеллектуальными устройствами, услуги роуминга и карты предоплаты. Однако в целом телекоммуникационную отрасль пандемия затрагивает меньше, и она продолжает постепенно развиваться.

"Для повышения качества обслуживания клиентов мы внедрили электронный договор, идентификацию клиентов через Smart-ID, а также обеспечили доставку товаров не только курьером в посылочные автоматы, но и преобразовали клиентские центры Tele2 в пункты pick-up, чтобы клиентам было удобнее получать заказанные в интернете товары. Многие из этих проектов были у нас в планах, но в условиях пандемии их роль существенно возросла, и они стали приоритетными", - отметил Ванцович.