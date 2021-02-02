Оборот Tele2 в прошлом году вырос на 2,5%: в основе успехов растущий спрос на мобильный домашний интернет
Оборот оператора мобильной связи Tele2 в прошлом году вырос на 2,5% по сравнению с 2019 годом и составил 135,8 млн евро, сообщили в компании.
Оборот оператора мобильной связи Tele2 в прошлом году вырос на 2,5% по сравнению с 2019 годом и составил 135,8 млн евро, сообщили в компании.
Оборот предприятия от основной деятельности вырос на 6,1%, а EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) - на 6,7% до 53 млн евро.
В свою очередь количество пользователей мобильной связи увеличилось на 2,7%, а показатель рентабельности составил 39%.
"В основе успехов прошлого года лежит способность предприятия быстро и точно адаптироваться к новым условиям, а также растущий спрос на мобильный домашний интернет", - заявил председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.
В то же время были группы услуг, где доходы существенно снизились, например, торговля интеллектуальными устройствами, услуги роуминга и карты предоплаты. Однако в целом телекоммуникационную отрасль пандемия затрагивает меньше, и она продолжает постепенно развиваться.
"Для повышения качества обслуживания клиентов мы внедрили электронный договор, идентификацию клиентов через Smart-ID, а также обеспечили доставку товаров не только курьером в посылочные автоматы, но и преобразовали клиентские центры Tele2 в пункты pick-up, чтобы клиентам было удобнее получать заказанные в интернете товары. Многие из этих проектов были у нас в планах, но в условиях пандемии их роль существенно возросла, и они стали приоритетными", - отметил Ванцович.
Он прогнозировал, что в этом году в отрасли телекоммуникаций продолжится острая конкуренция. На отрасль будет влиять демографическая ситуация в стране, потому что численность жителей Латвии и, следовательно, количество клиентов уменьшается: "Ранее этот демографический аспект частично уравновешивала индустрия туризма и путешествий, которая в настоящее время переживает большой спад. Поэтому операторы в этом году будут создавать новые продукты и искать новые виды бизнеса, куда входить и закреплять позиции. Но в результате взаимной конкуренции операторов в выигрыше, безусловно, будут клиенты", - сказал Ванцович.