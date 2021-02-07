Эксперт: кто будет работать в туристическом секторе, когда он восстановится?

Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība, поясняет, что время переквалификации прошло, более того, поощряя сотрудников к активной смене профессии, есть риск, что мы почувствуем нехватку квалифицированной и профессиональной рабочей силы в будущем.

Сохранить существующих и привлечь новых профессионалов

В декабре прошлого года 317 туристических компаний подали заявки на поддержку в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), обратившись за помощью в размере 4,54 миллиона евро.

Запрашиваемые суммы поддержки варьируются от 173,33 евро до 217 420 евро. Как отмечали многие эксперты, в условиях кризиса важно сохранить основу отрасли - не только инфраструктуру, но и профессиональных и квалифицированных работников. Кроме того, важно понимать, как в будущем привлекать в отрасль новых профессионалов.

Предприниматели вложили в выживание больше, чем государство

Конечно, те представители отрасли, кто потерял работу, не могут ждать несколько месяцев или дольше, пока им предоставят государственную помощь. Некоторые из этих работников уже изменили свой карьерный путь, а некоторые сделают это в ближайшем будущем. Призывы на переквалификацию - это уже пройденный этап.

Лишь несколько компаний в сфере туризма в Латвии имели достаточно ресурсов и сбережений, чтобы поддерживать свой бизнес на плаву так долго. Кроме того, сами предприниматели вложили в выживание больше, чем государство.

Базовые знания и меняющиеся аспекты

Многим предпринимателям пришлось уволить сотрудников, поэтому возникает вопрос: кто будет работать в туристическом секторе, когда он восстановится? В ближайшие годы потребуются специалисты с соответствующими знаниями и навыками, адаптированными к новым нормам в туризме.

Базовые знания, конечно же, останутся прежними, но появятся много других элементов, например, такие как аспекты безопасности, использование технологий, поведение туристов, изменения в клиентских сегментах и ​​т.д.

Туризм будет становиться все более цифровым

Значительно изменятся санитарно-гигиенические нормы, вопросы безопасности и отношение к коммуникации между людьми. Туризм будет становиться все более цифровым, поэтому знания в области электронной коммерции, цифрового маркетинга, использования социальных сетей и т.д. будут приобретать все большее значение. Адаптация будет происходить на разных уровнях, таких как введение бесконтактного приема гостей и регистрации в отеле или создание двух меню - классического и для доставки.

Обслуживание без контакта

Все больше и больше сервисов необходимо будет адаптировать для использования в мобильном приложении, заменив ключи или карты доступа на QR-коды и аналогичные решения. Это означает, что

индустрия туризма и гостеприимства также нуждается в изменении мышления, с возможностью приветствовать путешественников, не встречаясь с ними лично.