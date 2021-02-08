Tesla вложила в биткоин 1,5 миллиарда долларов: курс криптовалюты установил рекорд

По информации Tesla, в январе этого года компания решила вкладывать средства, не нужные для поддержания должного уровня ликвидности компании, в золотые слитки, цифровую валюты и обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды.

Также производитель электромобилей сообщил, что в будущем станет принимать криптовалюту биткоин в качестве оплаты за автомобили.

После этого сообщения курс биткойна на криптобирже Binance резко вырос более чем на 10% и установил рекорд: 44 842 за штуку. Впрочем, как отмечает "Медуза", вскоре курс немного опустился и сейчас составляет порядка 44 тысяч долларов за монету.

Напомним, в 2018 году SEC обвинила основателя компании Илона Маска в том, что он намеренно ввел участников рынка в заблуждение своим постом в Twitter, в котром он сообщил о выкупе акций Tesla. Спор стоил Маску 20 миллионов долларов и пост председателя совета директоров компании. При этом он остался директором Tesla.