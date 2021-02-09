Новую Америку открывать не нужно, или Где искать хорошие идеи

Нам легче действовать, так как больше не надо открывать интернет-банк, чтобы увидеть, какой заказ оплачен, а какой нет - это мы теперь можем увидеть на свой платформе и среагировать, если есть какие-то технические проблемы", - рассказывает Саленс.

На вопрос, какие главные инструменты могли бы помочь начать деятельность в интернете, руководитель supadventures.me говорит, что поиск информации и результаты поиска Google очень важны, однако с практической точки зрения важно то, легко ли воспринимается сайт.

"Если посмотрим на работы, по-моему, один из очень хороших инструментов - созданная в Латвии платформа Mozello, так как ее очень легко понять. Если подумать вне рамок, то и постройку сайта можно осуществить по-разному. Остается все это сложить вместе, позаботиться о тексте и размещении. Дальше уже можно смотреть, как можно общаться через социальные сети и Google", - говорит Саленс.

Руководитель предприятия говорит, что у работы в интернет-среде есть несколько преимуществ, например, больше нет границ. Начиная уже с наших региональных границ, например, без проблем тур может купить человек из Лиепаи и Риги. Может быть и еще дальше - могут закупаться и из других стран, и не надо думать, как достичь этого клиента.

"Еще важно, что любой небольшой бизнес может со сравнительно небольшими затратами позиционировать себя в интернет-среде так же удачно, как и большое предприятие. Определенно очень хорошо и то, что накапливаются данные.

Например, если в детстве человек играл в шахматы или шашки и логическое мышление развито, это очень легко можно превратить в прибыль е-коммерции. Все действия в интернет-среде фиксируются, и видно, какие люди смотрят сайт, что и как долго смотрят, каковы их возраст, локация, язык и т.д.

Если, например, в интернет-магазине большая часть клиентов - женщины в возрасте от 30 до 35 лет, то мы эти данные можем легко получить и отреагировать на них, не тратя силы и средства, пытаясь продать продукт, например, мужчинам в возрастной группе старше 50 лет", - указал Саленс.

Какими могут быть главные уроки от пандемии Covid-19, которые можно взять с собой в будущее? Саленс рассказывает, что у него довольно много знакомых, которые считали, что э-коммерция не нужна, ведь есть же физические магазины.

"В данной ситуации можно видеть, что у тех, у кого нет этой э-коммерции, небольшая агония. Те, у кого э-коммерция была не приведена в порядок или находилась на слабом уровне, видели, что это тот фактор, который нужно развивать. Мы уже были в э-среде, поэтому нужно было только искать ошибки и исправлять их. Нужно стараться использовать все торговые каналы, как в э-среде, так и физически. Ситуация сейчас очень изменчива, и нужно быть готовыми работать, например, только в э-среде. Если этот канал торговли уже развит, то нужно продолжать его реализовывать, однако, если он даже не создан, то надо со спешкой за него браться.

Другим предпринимателям в это время руководитель supadventures.me рекомендует привести в порядок э-среду и подумать за пределы границ о том, что еще можно сделать иначе.

"Никакую новую Америку открывать не нужно, можно посмотреть за пределы границ и развить хорошие идеи. Основную идею бесконтактных туров взяли у коллег в Словении. Идея была развита и дополнена. Поэтому, смотря за пределы границ, можно найти новые идеи", - заключает предприниматель.

supadventures.me предлагает близкие и далекие приключения для небольших групп искателей этих приключений. Создавая группы SUP-приключений, предприятие руководствуется стандартами безопасности, созданными ASI (Academy of Surfing Insructors), которые устанавливают как отношение размера группы к числу привлеченных инструкторов/гидов, так и соответствующие SUP-приключениям стандарты погодных условий, чтобы приключения всегда были безопасными и приятными.