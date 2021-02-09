Вт, 9.02.2021
2020 год мы обязательно запомним. Угрожающе пессимистические прогнозы, сделанные в начале года, пока не сбылись, но будущее остается неопределенным. Эдгар Шинс, председатель правления Latio
Эдгар Шинс, председатель правления Latio
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Новую Америку открывать не нужно, или Где искать хорошие идеи
Искусство предпринимательства

ФОТО: supadventures.me

Кризис Covid-19 вынудил изменить не только быт людей, но и работу предпринимателей. В проекте портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть этот кризис и удачно использовать преимущества э-коммерции, поделился руководитель supadventures.me Кристап Саленс.

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии некий кризис, под влиянием которого потребовалось бы менять вид деятельности, Саленс признает, что изначально кризис пандемии воспринимался как экономический расцвет.

"В целом показатели экономики не свидетельствовали, что может быть кризис, поэтому может быть мы подошли к нему немного легкомысленно. В любом случае, кризиса не ждали, вокруг не говорили о том, что в нашем секторе может остановиться полностью все", - указал Саленс.

Принимая во внимание, что сферы туризма и отдыха остановились, предприятия в первую волну Covid-19 столкнулось с довольно тяжелой ситуацией. 

"Раньше было так, что в зимнее время предприятие торгует приключенческими поездками на будущий сезон. Когда началась первая волна, никто ничего не покупал. Во время первого режима чрезвычайной ситуации [с 12 марта по 10 июня, - ред.] была одна покупка - одна подарочная карта", - указывает Саленс.

ФОТО: supadventures.me

Ситуацию, впрочем, немного спас факт, что предприятие не рассчитывало на иностранных туристов.

"Нам немного и повезло - так как в сезоне 2020 года мы думали обратить свое внимание на входящий туризм, которого раньше было столько, сколько приезжих нашли на в социальных сетях и Google. Так как этот раздел еще не был развит, мы не считались и в денежном потоке мы не заложили доходы в разделе, который в прошлом году пострадал больше всего", - говорит руководитель supadventures.me.

С финансовой точки зрения прошлый сезон плохим не был - прошлый сезон был как и годом ранее. Кроме того, удалось создать и новый продукт.

"Я и сам вернулся из-за границы, и весной можно было видеть, как люди избегают друг друга. Люди идут друг другу навстречу и пытаются понять, кто пойдет справа, а кто слева.

Тогда мы создали и начали вводить и бесконтактные туры, в ходе которых люди могут отправляться в приключение и без присутствия гида", - рассказал Саленс.

Он указывает, что новые бесконтактные туры "не пошли со вспышкой", так как прошло время, пока они были созданы. Полностью предприятие выступило с предложением одновременно с отменой ограничений и началом обычных туров.

"Люди их покупали, и отзывы были хорошими, и по-прежнему немногим более 5% от результатов продажи составляли эти бесконтактные туры, поэтому мы точно продолжим их развивать", - говорит Саленс.

Важный аспект, как во время ковид-кризиса продолжать свою деятельность - переход в интернет-среду. supadventures.me уже и ранее работало в интернет-среде, и была создана система, чтобы сделать путь до покупки удобнее.

"Уже с самого начала у нас все туры были с предоплатой - человек платит, получает счет, и мы встречаемся. Но сейчас, используя платформу Mozello, переделали свой магазин, сделали его более удобным для использования с мобильного телефона и подключили к платежной системе Swedbank, чтобы сделать покупку еще удобнее. Хотелось бы все отметить знаком плюс, так как было гораздо меньше звонков по поводу того, куда направляться и что делать.

Нам легче действовать, так как больше не надо открывать интернет-банк, чтобы увидеть, какой заказ оплачен, а какой нет - это мы теперь можем увидеть на свой платформе и среагировать, если есть какие-то технические проблемы", - рассказывает Саленс.

На вопрос, какие главные инструменты могли бы помочь начать деятельность в интернете, руководитель supadventures.me говорит, что поиск информации и результаты поиска Google очень важны, однако с практической точки зрения важно то, легко ли воспринимается сайт.

"Если посмотрим на работы, по-моему, один из очень хороших инструментов - созданная в Латвии платформа Mozello, так как ее очень легко понять. Если подумать вне рамок, то и постройку сайта можно осуществить по-разному. Остается все это сложить вместе, позаботиться о тексте и размещении. Дальше уже можно смотреть, как можно общаться через социальные сети и Google", - говорит Саленс.

Руководитель предприятия говорит, что у работы в интернет-среде есть несколько преимуществ, например, больше нет границ. Начиная уже с наших региональных границ, например, без проблем тур может купить человек из Лиепаи и Риги. Может быть и еще дальше - могут закупаться и из других стран, и не надо думать, как достичь этого клиента.

"Еще важно, что любой небольшой бизнес может со сравнительно небольшими затратами позиционировать себя в интернет-среде так же удачно, как и большое предприятие. Определенно очень хорошо и то, что накапливаются данные.

Например, если в детстве человек играл в шахматы или шашки и логическое мышление развито, это очень легко можно превратить в прибыль е-коммерции. Все действия в интернет-среде фиксируются, и видно, какие люди смотрят сайт, что и как долго смотрят, каковы их возраст, локация, язык и т.д.

Если, например, в интернет-магазине большая часть клиентов - женщины в возрасте от 30 до 35 лет, то мы эти данные можем легко получить и отреагировать на них, не тратя силы и средства, пытаясь продать продукт, например, мужчинам в возрастной группе старше 50 лет", - указал Саленс.

Какими могут быть главные уроки от пандемии Covid-19, которые можно взять с собой в будущее? Саленс рассказывает, что у него довольно много знакомых, которые считали, что э-коммерция не нужна, ведь есть же физические магазины.

"В данной ситуации можно видеть, что у тех, у кого нет этой э-коммерции, небольшая агония. Те, у кого э-коммерция была не приведена в порядок или находилась на слабом уровне, видели, что это тот фактор, который нужно развивать. Мы уже были в э-среде, поэтому нужно было только искать ошибки и исправлять их. Нужно стараться использовать все торговые каналы, как в э-среде, так и физически. Ситуация сейчас очень изменчива, и нужно быть готовыми работать, например, только в э-среде. Если этот канал торговли уже развит, то нужно продолжать его реализовывать, однако, если он даже не создан, то надо со спешкой за него браться.

Другим предпринимателям в это время руководитель supadventures.me рекомендует привести в порядок э-среду и подумать за пределы границ о том, что еще можно сделать иначе.

"Никакую новую Америку открывать не нужно, можно посмотреть за пределы границ и развить хорошие идеи. Основную идею бесконтактных туров взяли у коллег в Словении. Идея была развита и дополнена. Поэтому, смотря за пределы границ, можно найти новые идеи", - заключает предприниматель.

supadventures.me предлагает близкие и далекие приключения для небольших групп искателей этих приключений.

Создавая группы SUP-приключений, предприятие руководствуется стандартами безопасности, созданными ASI (Academy of Surfing Insructors), которые устанавливают как отношение размера группы к числу привлеченных инструкторов/гидов, так и соответствующие SUP-приключениям стандарты погодных условий, чтобы приключения всегда были безопасными и приятными.

Проект создан при поддержке Mozello.

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