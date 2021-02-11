"Рига" в проверочном матче разгромила чемпиона Армении

Матч завершился со счётом 5:0 в пользу латвийской команды. Голами в матче отметились Владислав Фёдоров, Стефан Милошевич и Микаэль Сойсало, который оформил дубль. Ещё один гол в собственные ворота отправил Сергей Вакуленко.

Напомним, ранее чемпион Латвии в ОАЭ провёл проверочные игры с петербургским "Зенитом" (0:4), "Краснодаром" (0:1), "Шахтёром" из Солигорска (0:1), узбекистанским "Пахтакором" (2:0), московским "Спартаком" (0:4) и армянским клубом "Ноа" (0:1).

"Арарат-Армения" - профессиональный футбольный клуб из Еревана, который был основан летом 2017 года. В сезоне-2018/2019 команда выиграла чемпионат Армении, повторив это достижение в следующем сезоне. В 2019 году "Арарат-Армения" также стал обладателем Суперкубка Армении.