LTV7: Рижская дума не собирается пускать людей на "Кепку Ушакова"

Когда свалку закрывали на рекультивацию, гору мусора покрыли слоем глины, которая не пропускает дождевую или талую воду, чтобы не загрязнялись грунтовые воды. В Управлении среды департамента жилья и среды Рижской Думы, которое присматривает за состоянием бывшей свалки, опасаются, что и сейчас спустя 5 лет этот слой может повредить, если разрешить с этой горки кататься на лыжах и санках.

По словам главы управления среды Департамента жилья и среды Рижской думы, Эвии Меге, на территории бывшей свалки до сих пор проводятся мероприятия по снижению загрязнения, поскольку результаты анализа грунтовых вод не такие хорошие, как в других местах города. Согласно правилам Кабинета министров, проверять загрязнение прилегающей территории нужно в течение 20 лет.

Так что открывать горку для зимних радостей рижан управление не планирует. Более того, там говорят, что были против обустройства на ней места отдыха и 5 лет назад. 2

"Использование этой горки опасно для покрытия и серьезную инфраструктуру для зимних активностей строить там нельзя ни в коем случае. Мы с самого начала не поддерживали идею места отдыха и сейчас не поддерживаем", - заявила Эвия Меге.

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков, во времена которого Дума обещала открыть горку для всех рижан через 5 лет, считает, что управление среды к этому вопросу и тогда и сейчас подходит слишком бюрократично, перестраховывается и не хочет брать на себя ответственность.