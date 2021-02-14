Вс, 14.02.2021
Поезд - это позвоночник системы. И поезд должен перевозить пассажиров там, где большой поток людей. Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
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Минздрав призвал пожилых людей активнее регистрироваться на вакцинацию

Иллюстративное фото ФОТО: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP/Scanpix

Министерство здравоохранения призывает пожилых людей активнее использовать имеющиеся возможности, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию от Covid-19.

По подсчетам Минздрава, из 90 тыс. заявок на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и по бесплатному телефону 8989 примерно четверть поступила от людей старше 60 лет. Люди этого возраста - одна из приоритетных групп, которые смогут пройти вакцинацию от Covid-19 раньше других, поэтому важно, чтобы эта группа людей подавала заявки.

Люди старше 60 лет, которые не являются медиками, сотрудниками или постояльцами центров социального ухода, будут привиты в определенном порядке:

  • В первую очередь вакцинацию смогут пройти люди старше 70 лет начиная с людей самого старшего возраста.
  • Затем будет обеспечена вакцинация людей с хроническими заболеваниями, тех, кто проживает в одном доме с детьми, имеющими хронические и иммуносупрессивные заболевания, и люди, которые дома ухаживают за тяжелобольным человеком.
  • После этого будут привиты остальные люди, входящие в возрастную группу от 60 до 70 лет.

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