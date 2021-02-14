Минздрав призвал пожилых людей активнее регистрироваться на вакцинацию

По подсчетам Минздрава, из 90 тыс. заявок на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и по бесплатному телефону 8989 примерно четверть поступила от людей старше 60 лет. Люди этого возраста - одна из приоритетных групп, которые смогут пройти вакцинацию от Covid-19 раньше других, поэтому важно, чтобы эта группа людей подавала заявки.