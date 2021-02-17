Из-за пожара частично приостановлена работа завода Verems

Пожар возник вчера, 16 февраля, вскоре после 18:00, по неизвестным причинам. В нем никто не пострадал.

Бекерис рассказал, что на заводе загорелся один из пылевых фильтров, и пожар удалось локализовать собственными силами. При этом повреждений зданию завода или оборудованию не нанесено.

"В настоящее время работа завода частично приостановлена, так как система фильтрации воздуха и накопления пыли является важным элементом безопасности труда при обработке фанеры", - сказал Янис Старис, председатель правления Verems.

По его словам, в ближайшее время планируется полностью восстановить производственные процессы, и будет проведено внутреннее расследование причин пожара.