Ср, 17.02.2021
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Из-за пожара частично приостановлена работа завода Verems

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за пожара дочернее предприятие концерна Latvijas finieris деревообрабатывающее Verems в Резекненском крае на время частично приостановило работу, сообщил специалист по связям с общественностью Latvijas finieris Паулс Бекерис.

Пожар возник вчера, 16 февраля, вскоре после 18:00, по неизвестным причинам. В нем никто не пострадал.

Бекерис рассказал, что на заводе загорелся один из пылевых фильтров, и пожар удалось локализовать собственными силами. При этом повреждений зданию завода или оборудованию не нанесено. 

"В настоящее время работа завода частично приостановлена, так как система фильтрации воздуха и накопления пыли является важным элементом безопасности труда при обработке фанеры", - сказал Янис Старис, председатель правления Verems.

По его словам, в ближайшее время планируется полностью восстановить производственные процессы, и будет проведено внутреннее расследование причин пожара.

Руководство считает, что вернуться к привычному ритму работы удастся с 22 февраля.

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