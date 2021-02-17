Novatours планирует возобновить туристические поездки из Латвии за границу

Она сообщила, что с ослаблением ограничений из-за Covid-19 за рубежом материнская компания Novatours, зарегистрированная в Литве, в феврале начала предлагать туры из Эстонии и Литвы на египетские курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также на Тенерифе.

Сала подчеркнула, что возобновление путешествий является тщательно продуманным и ответственным решением, основанным на решениях, правилах и рекомендациях компетентных органов вовлеченных стран, установлен также постоянный контакт с иностранными партнерами.

"Путешественники, которые уже вернулись из зарубежных поездок, подтвердили, что безопасность в пунктах назначения обеспечивается на высоком уровне. Ограничения также не являются слишком суровыми или ограничивающими спокойный отдых", - подчеркнула Сала.

В то же время, чтобы сфера путешествий как можно скорее могла вернуться к привычному ритму работы, туроператор призывает не быть безрассудными.