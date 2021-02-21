Чтобы залатать бюджетную дыру, Резекне берет "быстрый кредит"

Поскольку государство согласилось дать в долг государственные деньги, руководство Резекненской городской думы считает, что проблема решена и говорить об этом больше нет необходимости.

Оппозиция думы, напротив, считает, что всему виной чрезмерный энтузиазм города по поводу проектов развития. 2

Озеро Ковшу находится в центре Резекне. Чтобы очистить его берега, Резекненская городская дума запустила два проекта, оба при поддержке европейских фондов, которые предназначены для очистки окружающей среды и развития предпринимательства. Сейчас на берегу озера Ковшу создают парк, строят пляж, спасательную станцию ​​и место для кафе, а рядом с городом построят базу отдыха или СПА.

В этом году муниципалитет планирует инвестировать в создание парка на озере Ковшу почти три миллиона евро. Общая стоимость проекта составляет девять миллионов евро, примерно половина из которых, согласно базе данных проектов европейских фондов, финансируется за счет фонда.

Общая стоимость строительства трехэтажного здания СПА и очистки прилегающей территории составляет восемь миллионов евро. Здесь тоже большая часть покрывается европейскими фондами. В этом году на развитие базы отдыха в муниципальном бюджете запланировано 5,6 миллиона евро.

На вопрос, входит ли строительство СПА в компетенцию самоуправления - руководство Резекне объясняет, что они взялись за него, потому что частные лица не хотят развивать эту территорию. 2

Однако пока нельзя с точностью сказать, ожидает ли эту историю успех. На прошлой неделе должен был состояться третий аукцион по поиску арендатора для будущего СПА-комплекса, рядом с которым должна быть построена гостиница высокого класса.

Если подсчитать расходы крупнейших проектов инвестиционной программы, можно увидеть, что они составляют около трети общего бюджета Резекне, или 17,6 миллиона евро. 11 из 14 проектов софинансируются европейскими структурными фондами.

Георгий Орлов, руководитель Департамента городской среды и развития Резекне, подтверждает, что местные строительные подрядчики участвуют в процессе строительства, что важно для местной экономики.

"Если мы сможем обеспечить такое развитие строительной отрасли здесь - это очень важно для города", - говорит Георгий Орлов. 2

Например, строительная компания Latgalija выиграла многомиллионный муниципальный заказ на строительство парка у озера Ковшу. Это частый победитель закупок в Резекне, также компания является субподрядчиком в тендерах, выигранных другими строительными компаниями. Владельцами Latgalija являются члены семьи мэра Резекне - жена и брат. Ранее Барташевич отрицал возможный конфликт интересов. На этот раз он не согласился на интервью De Facto. Также заместители мэра города не были готовы рассказать о том, что случилось с бюджетом Резекне.