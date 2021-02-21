Вс, 21.02.2021
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Алексей Навальный
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Чтобы залатать бюджетную дыру, Резекне берет "быстрый кредит"

Александр Барташевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Чтобы закрыть бюджетную дыру, Резекненская городская дума была вынуждена взять краткосрочную ссуду - менее миллиона евро для покрытия ежедневных расходов - на выплату заработной платы и расходы на содержание. Такие ссуды в практике латвийских самоуправлений встречаются довольно редко. Об этом вечером сегодня, 21 февраля, сообщила программа Латвийского телевидения De Facto.

Поскольку государство согласилось дать в долг государственные деньги, руководство Резекненской городской думы считает, что проблема решена и говорить об этом больше нет необходимости.

Оппозиция думы, напротив, считает, что всему виной чрезмерный энтузиазм города по поводу проектов развития.

Озеро Ковшу находится в центре Резекне. Чтобы очистить его берега, Резекненская городская дума запустила два проекта, оба при поддержке европейских фондов, которые предназначены для очистки окружающей среды и развития предпринимательства. Сейчас на берегу озера Ковшу создают парк, строят пляж, спасательную станцию ​​и место для кафе, а рядом с городом построят базу отдыха или СПА.

В этом году муниципалитет планирует инвестировать в создание парка на озере Ковшу почти три миллиона евро. Общая стоимость проекта составляет девять миллионов евро, примерно половина из которых, согласно базе данных проектов европейских фондов, финансируется за счет фонда.

Общая стоимость строительства трехэтажного здания СПА и очистки прилегающей территории составляет восемь миллионов евро. Здесь тоже большая часть покрывается европейскими фондами. В этом году на развитие базы отдыха в муниципальном бюджете запланировано 5,6 миллиона евро.

На вопрос, входит ли строительство СПА в компетенцию самоуправления - руководство Резекне объясняет, что они взялись за него, потому что частные лица не хотят развивать эту территорию.

Однако пока нельзя с точностью сказать, ожидает ли эту историю успех. На прошлой неделе должен был состояться третий аукцион по поиску арендатора для будущего СПА-комплекса, рядом с которым должна быть построена гостиница высокого класса.

Если подсчитать расходы крупнейших проектов инвестиционной программы, можно увидеть, что они составляют около трети общего бюджета Резекне, или 17,6 миллиона евро. 11 из 14 проектов софинансируются европейскими структурными фондами.

Георгий Орлов, руководитель Департамента городской среды и развития Резекне, подтверждает, что местные строительные подрядчики участвуют в процессе строительства, что важно для местной экономики.

"Если мы сможем обеспечить такое развитие строительной отрасли здесь - это очень важно для города", - говорит Георгий Орлов.

Например, строительная компания Latgalija выиграла многомиллионный муниципальный заказ на строительство парка у озера Ковшу. Это частый победитель закупок в Резекне, также компания является субподрядчиком в тендерах, выигранных другими строительными компаниями. Владельцами Latgalija являются члены семьи мэра Резекне - жена и брат. Ранее Барташевич отрицал возможный конфликт интересов. На этот раз он не согласился на интервью De Facto. Также заместители мэра города не были готовы рассказать о том, что случилось с бюджетом Резекне.

Всего в этом году расходы бюджета Резекне запланированы на уровне почти 52 млн евро (51,8), а доходы - менее 42,7 млн. Кроме того, почти пятая часть доходов основного бюджета, или 7,8 млн евро, поступает из компенсационного фонда местного самоуправления. Через него деньги перераспределяются от более богатых муниципалитетов к менее богатым.

При планировании бюджета на этот год руководство Резекне потребовало от всех муниципальных образований сократить свои расходы на 12 процентов.

От затягивания поясов пострадала даже часть пособий, выплачиваемых муниципалитетом - таких как пособие на похороны или пособие на начало учебы в школе.

Для того чтобы свести концы с концами, Резекне в этом году впервые попросил у государства краткосрочную ссуду - три миллиона евро. Они предназначены для выплаты заработной платы в муниципалитете и расходов на содержание.

Если бы это было добавлено к уже взятым кредитам, сумма обязательств Резекне составила бы около 17 процентов, что было бы самым высоким показателем среди всех самоуправлений. Поэтому Минфин предложил другое решение - объединить ссуды последних пяти лет в одно соглашение (на общую сумму 53 932 860 евро), также уравняв платеж. Это дало возможность сэкономить, и Резекне в итоге взял краткосрочную ссуду на меньшую сумму - менее девятисот тысяч (887 632 евро).

В этом году такую ​​ссуду запросили только Резекне и Яунелгава, в прошлом году - ни одно самоуправление. Этот вид заимствования вообще очень редко реализуется органами местного самоуправления.

После реструктуризации кредитного портфеля Резекне общие обязательства города составляют около десяти процентов, что аналогично многим латвийским муниципалитетам. Тем временем Резекне уже думает о заказе технических решений для новых проектов, которые можно было бы реализовать на деньги фонда.

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