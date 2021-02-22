Вернуть деньги за билеты - миссия невыполнима?

Их уже ранее перенесли или заморозили на неопределенный срок, и сейчас количество отмененных культурных мероприятий растет.

Большинство театров уже решили отменить несыгранные спектакли и вернуть деньги за билеты, но так поступили не все организаторы культурных мероприятий, так как деньги за перенесенные спектакли и концерты по закону возвращать не нужно.

Большинство людей понимают ситуацию и готовы ждать, но есть и недовольные, которые хотят вернуть свои деньги, потому что в течение года терпение иссякло, а кошелек опустел.

"Так вы можете вечно переносить концерты, до самой моей пенсии. Товар не получен, я не хочу больше ждать",

- пишет Павел из Риги одной из местных компаний по продаже билетов.

"Это вопрос морали. Людям снижают зарплаты, они теряют работу и не могут вернуть деньги за концерт, который не состоялся", - возмущается Андрис из Цесиса.

Как заявили компании по продаже билетов, если есть веская причина, по которой человек ожидает, что он не сможет посетить отложенное мероприятие, можно договориться с организатором мероприятия о возмещении денег. В противном случае остается запастись терпением.