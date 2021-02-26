Пт, 26.02.2021
Появятся признаки, которые не только помешают нам открыть что-то, но и потребуют ужесточения ограничений Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

В кризис результат одной и той же деятельности гораздо меньше, чем в "нормальное время"
"Искусство предпринимательства"

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быту людей, но и в работе предпринимателей. В рамках проекта "Искусство предпринимательства" портала TVNET своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделилась руководитель предприятия Owa Fashion Наталья Ермолаева.

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии кризис, из-за которого пришлось бы изменить вид деятельности, Ермолаева говорит, что в начале пандемии предприятие поняло, что будет тяжело.

"Однако не думали о том, что ситуация изменится так резко, в частности, что придется планировать смену акцента деятельности. В самом начале было незнание, что будет, как будет, будет ли поддержка и будем ли мы соответствовать господдержке. Поэтому нельзя было и понять, в каком направлении вообще двигаться и что делать", - рассказывает руководитель OWA Fashion.

Предприниматель признает, что полученные во время первой волны Covid-19 уроки пригодятся и сейчас, во время второй волны. Она пояснила, что в первую волну было тяжело физически, так как предприятие поняло, что не соответствует критериям господдержки, поэтому нужно было решать, что делать дальше.

"Выбор был простым - или бороться, или просто закрыть предприятие совсем. Мы выбрали бороться. Чтобы достичь того же результата, какой был до кризиса, во время первой волны приходилось вкладывать гораздо, гораздо больше сил", - рассказывает Ермолаева.

И действительно - тратилось много сил, чтобы выстоять, чтобы удержаться на плаву, чтобы выйти из этой ситуации в ноль.

"У нашего предприятия чистые зарплаты, налоги платятся за всех работников. Поэтому нужно было решать, как сохранить всех работников, а также все зарплаты. Это потребовало много эмоциональных и физических сил, чтобы все можно было сделать, так как в кризис от одного действия результат был гораздо меньше, чем "в нормальное время", - рассказывает Ермолаева.

Она указала, что то, что было подготовлено во время первой волны, позднее очень помогло предприятию в сфере э-коммерции. В частности, работа во время первой волны была хорошим вложением, чтобы и во вторую волну уделить внимание поиску других решений.

На вопрос, какими были главные инструменты деятельности и насколько тяжело или легко было перебраться в интернет-среду и стартовать в э-коммерции, Ермолаева признает, что это не было сложно.

"Чисто с практической точки зрения это было довольно легко, так как мы сотрудничаем с очень хорошей платформой э-коммерции Mozello, которая с легкостью позволяет действовать. И создатели платформы очень отзывчивы и помогли советами. В плане технических знаний было очень легко, и потребовалось время, чтобы все привести в порядок и все ввести. Но это не было так уж сложно, и мы поняли, что э-коммерция подходит нам как прямому производителю", - говорит предприниматель.

Немного сложнее шло с привлечением публики к магазину Balticspace.lv, где представлены именно брендовые товары. Сейчас клиенты ищут более дешевые возможности и какие-то варианты, поэтому часто обращаются напрямую к поставщикам.

Какими могут быть советы предпринимателям, которые только думают о том, начинать или не начинать деятельность в интернет-среде?

"Мы плохо начали использовать этот наш опыт с Mozello, так как это очень хорошая платформа, на которой можно все сделать своими силами, и в ней есть самое необходимое из того, что нужно для начала работы", - говорит руководитель OWA Fashion.

Она поясняет, что каждое предприятие может проверить то, есть ли у произведенного товара потенциал э-коммерции. Надо понимать, что э-коммерция не является этакой "универсальной таблеткой", которая поможет всем. Однако есть вещи, которые не подходят для э-коммерции, и эту гипотезу можно проверить с помощью небольших вложений.

"Поэтому рекомендуем сесть, рассмотреть все варианты и возможности не думать о том, что для платформы э-коммерции необходима помощь специфических IT-специалистов, так как все можно сделать своими силами, без образования в IT, своим трудом", - поясняет Ермолаева.

Однако во внимание стоит принять несколько советов, которые даются в связи с э-коммерцией, с продажей в интернете. Нужно подумать, что относится ко всем правилам э-коммерции, какими они должны быть и что нужно соблюдать, чтобы интернет-магазин соответствовал всем правилам.

Предприниматель указывает, что деятельность в интернет-среде позволила достичь и новых клиентов. Благодаря интернет-магазину появилась большая часть новых клиентов, которые заказывают свой товар как из Латвии, так и из-за рубежа.

"Мы шлем свой товар и в Латвию и за границу, и действительно Рига - не единственный наш рынок. Так, благодаря э-коммерции, большая часть покупателей приходит из регионов - как из крупных, так и из маленьких городов", - говорит Ермолаева.

Она добавила, что используемая предприятием платформа Mozello предлагает очень легкую интеграцию пакоматов на сайт. В Латвии огромная сеть пакоматов, поэтому доставка с их помощью доступна в очень удобном и выгодном виде - не нужно тратить время на дорогу, не нужно тратить на дорогу и деньги.

"И многие рижане выбирают такую доставку, так как клиентам гораздо удобнее дойти до пакомата, чем из Зиепниеккалнса в Пурвциемс, где находится наш офис", - говорит предприниматель.

Этот кризис определенно дает различные идеи и советы, которые можно использовать в будущем. Ермолаева говорит, что в это время удалось понять, как упорством можно добиться хороших результатов, и того, что никогда само по себе не возникнет.

"Эта пандемия показала, скажем так, насколько много каждый вкладывает в свой продукт и насколько каждый продукт важен людям", - поясняет руководитель OWA Fashion.

Еще важный урок - быть честными и открытыми по отношению к своим клиентам.

"Например, у латышей есть особенность, когда спрашивают "Как дела?", отвечать - "Хорошо". Хоть мы и не можем сказать, что все действительно плохо, нужны помощь и советы.

Обычно, когда у многих предприятий спрашивают, как дела, говорят, что нормально, хотя на самом деле и близко не нормально. Поэтому в очень тяжелые моменты мы обращаемся к клиентам с призывом поддержать, покупая нашу продукцию. Должна быть человечная коммуникация, что очень важно. Нам она очень помогла, и поэтому мы продолжим эту стратегию и в дальнейшей коммуникации с клиентами", - отметила предприниматель.

Важна и упорная, тяжелая работа, так как сохранить свое место в этот период действительно сложно.

"Нужно работать и работать, нельзя ждать, что все решится само по себе. Нужно делать реальные вещи и только тогда будет результат", - заключает Ермолаева.

Проект создан при сотрудничестве с Mozello.

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