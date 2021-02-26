В кризис результат одной и той же деятельности гораздо меньше, чем в "нормальное время"

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии кризис, из-за которого пришлось бы изменить вид деятельности, Ермолаева говорит, что в начале пандемии предприятие поняло, что будет тяжело.

"Однако не думали о том, что ситуация изменится так резко, в частности, что придется планировать смену акцента деятельности. В самом начале было незнание, что будет, как будет, будет ли поддержка и будем ли мы соответствовать господдержке. Поэтому нельзя было и понять, в каком направлении вообще двигаться и что делать", - рассказывает руководитель OWA Fashion.

Предприниматель признает, что полученные во время первой волны Covid-19 уроки пригодятся и сейчас, во время второй волны. Она пояснила, что в первую волну было тяжело физически, так как предприятие поняло, что не соответствует критериям господдержки, поэтому нужно было решать, что делать дальше.

"Выбор был простым - или бороться, или просто закрыть предприятие совсем. Мы выбрали бороться. Чтобы достичь того же результата, какой был до кризиса, во время первой волны приходилось вкладывать гораздо, гораздо больше сил", - рассказывает Ермолаева.

И действительно - тратилось много сил, чтобы выстоять, чтобы удержаться на плаву, чтобы выйти из этой ситуации в ноль.

"У нашего предприятия чистые зарплаты, налоги платятся за всех работников. Поэтому нужно было решать, как сохранить всех работников, а также все зарплаты. Это потребовало много эмоциональных и физических сил, чтобы все можно было сделать, так как в кризис от одного действия результат был гораздо меньше, чем "в нормальное время", - рассказывает Ермолаева.

Она указала, что то, что было подготовлено во время первой волны, позднее очень помогло предприятию в сфере э-коммерции. В частности, работа во время первой волны была хорошим вложением, чтобы и во вторую волну уделить внимание поиску других решений.

На вопрос, какими были главные инструменты деятельности и насколько тяжело или легко было перебраться в интернет-среду и стартовать в э-коммерции, Ермолаева признает, что это не было сложно.

"Чисто с практической точки зрения это было довольно легко, так как мы сотрудничаем с очень хорошей платформой э-коммерции Mozello, которая с легкостью позволяет действовать. И создатели платформы очень отзывчивы и помогли советами. В плане технических знаний было очень легко, и потребовалось время, чтобы все привести в порядок и все ввести. Но это не было так уж сложно, и мы поняли, что э-коммерция подходит нам как прямому производителю", - говорит предприниматель.

Немного сложнее шло с привлечением публики к магазину Balticspace.lv, где представлены именно брендовые товары. Сейчас клиенты ищут более дешевые возможности и какие-то варианты, поэтому часто обращаются напрямую к поставщикам.