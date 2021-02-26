В кризис результат одной и той же деятельности гораздо меньше, чем в "нормальное время"

"Мы плохо начали использовать этот наш опыт с Mozello, так как это очень хорошая платформа, на которой можно все сделать своими силами, и в ней есть самое необходимое из того, что нужно для начала работы", - говорит руководитель OWA Fashion.
Она поясняет, что каждое предприятие может проверить то, есть ли у произведенного товара потенциал э-коммерции. Надо понимать, что э-коммерция не является этакой "универсальной таблеткой", которая поможет всем. Однако есть вещи, которые не подходят для э-коммерции, и эту гипотезу можно проверить с помощью небольших вложений.
"Поэтому рекомендуем сесть, рассмотреть все варианты и возможности не думать о том, что для платформы э-коммерции необходима помощь специфических IT-специалистов, так как все можно сделать своими силами, без образования в IT, своим трудом", - поясняет Ермолаева.
Однако во внимание стоит принять несколько советов, которые даются в связи с э-коммерцией, с продажей в интернете. Нужно подумать, что относится ко всем правилам э-коммерции, какими они должны быть и что нужно соблюдать, чтобы интернет-магазин соответствовал всем правилам.
Предприниматель указывает, что деятельность в интернет-среде позволила достичь и новых клиентов. Благодаря интернет-магазину появилась большая часть новых клиентов, которые заказывают свой товар как из Латвии, так и из-за рубежа.
"Мы шлем свой товар и в Латвию и за границу, и действительно Рига - не единственный наш рынок. Так, благодаря э-коммерции, большая часть покупателей приходит из регионов - как из крупных, так и из маленьких городов", - говорит Ермолаева.
Она добавила, что используемая предприятием платформа Mozello предлагает очень легкую интеграцию пакоматов на сайт. В Латвии огромная сеть пакоматов, поэтому доставка с их помощью доступна в очень удобном и выгодном виде - не нужно тратить время на дорогу, не нужно тратить на дорогу и деньги.
"И многие рижане выбирают такую доставку, так как клиентам гораздо удобнее дойти до пакомата, чем из Зиепниеккалнса в Пурвциемс, где находится наш офис", - говорит предприниматель.
Этот кризис определенно дает различные идеи и советы, которые можно использовать в будущем. Ермолаева говорит, что в это время удалось понять, как упорством можно добиться хороших результатов, и того, что никогда само по себе не возникнет.
"Эта пандемия показала, скажем так, насколько много каждый вкладывает в свой продукт и насколько каждый продукт важен людям", - поясняет руководитель OWA Fashion.
Еще важный урок - быть честными и открытыми по отношению к своим клиентам.
"Например, у латышей есть особенность, когда спрашивают "Как дела?", отвечать - "Хорошо". Хоть мы и не можем сказать, что все действительно плохо, нужны помощь и советы.
Обычно, когда у многих предприятий спрашивают, как дела, говорят, что нормально, хотя на самом деле и близко не нормально. Поэтому в очень тяжелые моменты мы обращаемся к клиентам с призывом поддержать, покупая нашу продукцию. Должна быть человечная коммуникация, что очень важно. Нам она очень помогла, и поэтому мы продолжим эту стратегию и в дальнейшей коммуникации с клиентами", - отметила предприниматель.
Важна и упорная, тяжелая работа, так как сохранить свое место в этот период действительно сложно.
"Нужно работать и работать, нельзя ждать, что все решится само по себе. Нужно делать реальные вещи и только тогда будет результат", - заключает Ермолаева.
Проект создан при сотрудничестве с Mozello.