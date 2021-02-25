Россия в два раза снижает цену на "Спутник V"

Однако новая цена будет распространяться только на программу вакцинации в России, сказал министр торговли Денис Мантуров.

Двухкомпонентная вакцина входит в список жизненно важных лекарств, поэтому цена устанавливается государством, заявили в правительстве.

"Снижение цены стало возможным благодаря развитию и оптимизации промышленного производства вакцины", - сказал Мантуров.

По словам министра, с началом массовой вакцинации в России также значительно выросло производство, что является еще одной причиной удешевления "Спутника V".

Россия зарегистрировала Sputnik V в августе, за несколько месяцев до того, как западные конкуренты зарегистрировали свои вакцины против Covid-19, и до начала крупных клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у экспертов.

Однако исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, показывает, что вакцина, разработанная в России, эффективна на 91,6%.