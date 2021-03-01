Налоговая задолженность в миллионы евро: СГД призывает не вестись на фейки

Служба государственных доходов (СГД) опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook заявление, в котором призвала не верить в фейковые новости, о том, что якобы некоторые жители Латвии получили неадекватно высокие суммы налогов в своих декларациях.
СГД призывает не вестись на манипуляции, когда люди выкладывают фальшивые изображения в социальных сетях, на которых в декларациях указаны неадекватно большие суммы налогов. Изучая каждый случай, СГД убеждалась, что это неправда - суммы были придуманы, а изображения обрабатывались.
СГД информирует, если в заполнении декларации или отображаемых в ней данных что-то неясно, можно обратиться в раздел EDS "Переписка с СГД" или позвонить по телефону консультации.
Уже сообщалось, что с сегодняшнего дня жители могут начать подавать декларации о доходах за 2020 год. Граждане, которые обязаны это делать, могут подавать декларации в течение трех месяцев, то есть до 1 июня, а те, кто хочет сделать это на добровольной основе, могут сделать это в течение трех лет.