Налоговая задолженность в миллионы евро: СГД призывает не вестись на фейки

СГД призывает не вестись на манипуляции, когда люди выкладывают фальшивые изображения в социальных сетях, на которых в декларациях указаны неадекватно большие суммы налогов. Изучая каждый случай, СГД убеждалась, что это неправда - суммы были придуманы, а изображения обрабатывались.

СГД информирует, если в заполнении декларации или отображаемых в ней данных что-то неясно, можно обратиться в раздел EDS "Переписка с СГД" или позвонить по телефону консультации.

ФОТО: VID/Facebook.com

ФОТО: VID/Facebook.com