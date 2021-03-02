Вт, 2.03.2021
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Михаил Горбачев

В реке Лиелупе растет уровень воды возле Елгавы

Лед на реке Лиелупе ФОТО: Zane Bitere/LETA

Возле Стальгене уровень воды в Лиелупе вечером в понедельник снизился на полметра, возле Елгавы - повысился на 12 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

При сдвиге ледяного затора в Елгаве возможен резкий подъем уровня воды в Лиелупе и затопление пойм. Уровень воды постепенно продолжает повышаться и возле Калнциемса.

Как сообщает метеоцентр, в настоящее время в большинстве рек уровень воды понижается. Повышение уровня воды продолжается в Даугаве, хотя он и остается достаточно низким, и в Айвиексте, где затоплены пойменные территории.

В ближайшие дни уровень воды в реках продолжит понижаться, на отдельных участках возможно временное повышение из-за ледохода.

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