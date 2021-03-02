В реке Лиелупе растет уровень воды возле Елгавы

При сдвиге ледяного затора в Елгаве возможен резкий подъем уровня воды в Лиелупе и затопление пойм. Уровень воды постепенно продолжает повышаться и возле Калнциемса.

Как сообщает метеоцентр, в настоящее время в большинстве рек уровень воды понижается. Повышение уровня воды продолжается в Даугаве, хотя он и остается достаточно низким, и в Айвиексте, где затоплены пойменные территории.