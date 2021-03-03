Французский нападающий Лео перешёл в "Ригу"

Жан-Баптист Лео родился 3 мая 1996 года в Лионе. Нападающий является воспитанником известного французского клуба "Сошо". Жан представлял этот клуб до 2017 года.

Ряд топовых европейских клубов проявили интерес к молодому нападающему, но травма повлияла на планы футболиста, который последние два с половиной года провёл в греческом клубе "ПАС" из города Янина.