Французский нападающий Лео перешёл в "Ригу"
Чемпион Латвии футбольный клуб "Рига" продолжает укреплять свой состав. Команда подписала контракт с 24-летним французским нападающим Жаном-Баптистой Лео. Об этом сообщает официальный сайт "Риги".
Чемпион Латвии футбольный клуб "Рига" продолжает укреплять свой состав. Команда подписала контракт с 24-летним французским нападающим Жаном-Баптистой Лео. Об этом сообщает официальный сайт "Риги".
Жан-Баптист Лео родился 3 мая 1996 года в Лионе. Нападающий является воспитанником известного французского клуба "Сошо". Жан представлял этот клуб до 2017 года.
Ряд топовых европейских клубов проявили интерес к молодому нападающему, но травма повлияла на планы футболиста, который последние два с половиной года провёл в греческом клубе "ПАС" из города Янина.
В греческой Cуперлиге Баптиста сыграл 20 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. В греческой Суперлиге 2 на счету Баптисты 24 игры, десять голов и три результативные передачи.