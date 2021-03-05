ФОТО ⟩ В Салдусе открыли один из самых современных скейт-парков в странах Балтии

Руководитель проекта Марита Мелвере рассказала, что комплекс проектировала и строила компания Mind Work Ramps (SIA City Playgrounds) - одна из ведущих компаний в Европе, специализирующихся на строительстве скейт-парков. Эта компания осуществила более 100 разных проектов, связанных с альтернативными видами спорта. Например, бетонный скейт-парк в рижском Центральном спортивном квартале.