Пт, 5.03.2021
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Наталья Михайлова, журналист

ФОТО ⟩ В Салдусе открыли один из самых современных скейт-парков в странах Балтии

В четверг, 4 марта, в Салдусе официально был открыт один из самых современных скейт-парков в странах Балтии.

Скейт-парк находится в центре Салдуса на улице Елгавас 6. Общая площадь нового спортивного комплекса составляет 3200 m2.

Руководитель проекта Марита Мелвере рассказала, что комплекс проектировала и строила компания Mind Work Ramps (SIA City Playgrounds) - одна из ведущих компаний в Европе, специализирующихся на строительстве скейт-парков. Эта компания осуществила более 100 разных проектов, связанных с альтернативными видами спорта. Например, бетонный скейт-парк в рижском Центральном спортивном квартале.

Салдусский скейт-парк выдвинут на награду Gada labākā būve Latvijā 2020 в номинации Ainava (пейзаж).

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