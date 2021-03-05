Самогонный аппарат и преступность: СГД попросили пояснить высказывания в адрес жителей Латгале

Как сообщил агентству LETA заместитель начальника отделения JKP в Балви Айгарс Букш, в открытом письме главе СГД говорится, что в сюжете TV3 Ziņas за 1 марта этого года заместитель директора налоговой администрации СГД Байба Шмите-Роке высказала мнение, что в "каждом третьем доме Латгалии может быть самогонный аппарат".

Букш отметил, что, согласно статистическим данным, в "каждом третьем доме" может быть около 51 000 квартир, или около 38 000 домохозяйств в Латгальском регионе, поэтому в письме генеральному директору СГД предлагается предоставить данные, подтверждающие это утверждение.

В свою очередь, в открытом письме главе FID отмечается, что 2 марта этого года на новостном портале www.la.lv было опубликовано интервью, в котором Знотиня заявила, что "в Латвии есть целый регион, в котором многие трудоспособные люди занимаются либо деятельностью, близкой к теневой экономике, либо преступной деятельностью", имея в виду приграничные самоуправления Латгалии.

Авторы письма просят Знотиню объяснить обоснованность обвинений, поскольку, согласно статистическим данным, количество зарегистрированных уголовных преступлений в Риге в 2019 году было на 25% выше, чем в Латгальском регионе, сообщил Букш.

Он также подчеркнул, что контрабанда и другая преступная деятельность однозначно считаются проблемами, препятствующими развитию региона, поэтому ответственные правоохранительные органы должны со всей строгостью бороться с ними, устраняя тенденцию к привлечению "большого количества трудоспособных людей".

"К сожалению, пока этот вопрос не получил должного внимания со стороны политиков и правоохранительных органов, возможно, потому, что у них нет той информации, которой располагает Знотиня", - сказал Букш.

В то же время представители отделения JKP Балви подчеркивают, что необоснованные высказывания в адрес одной из социальных групп способствуют возникновению и укреплению стереотипов. Это ведет к предрассудкам и дискриминации как на рынке труда, так и в вопросах бизнеса и инвестиций в регионе, что, в свою очередь, может усугубить стагнацию экономического развития региона и дальнейший отток.