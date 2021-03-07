Фото и видео ⟩ В Эстонии на шоссе Таллинн - Тарту произошла массовая авария
Сегодня в 16.15 на шоссе Таллинн - Тарту в деревне Выйбу произошла цепная авария, пишет Rus.Postimees.
Сегодня в 16.15 на шоссе Таллинн - Тарту в деревне Выйбу произошла цепная авария, пишет Rus.Postimees.
По первоначальным данным, там столкнулись семь машин, на месте происшествия нарушено движение.
По словам организатора спасательных работ, люди в ходе аварии не пострадали. На место происшествия приехали спасательные машины из Пайде и Козе.
Находящийся на месте происшествия журналист сказал, что движение на шоссе остановилось, а пробки растянулись на много километров.
По предварительным данным, авария произошла, когда одна из машин резко затормозила и другой автомобиль врезался в нее сзади. В ходе аварии пострадало семь автомобилей.