Вс, 7.03.2021
А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
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Фото и видео ⟩ В Эстонии на шоссе Таллинн - Тарту произошла массовая авария

Сегодня в 16.15 на шоссе Таллинн - Тарту в деревне Выйбу произошла цепная авария, пишет Rus.Postimees.

По первоначальным данным, там столкнулись семь машин, на месте происшествия нарушено движение.

По словам организатора спасательных работ, люди в ходе аварии не пострадали. На место происшествия приехали спасательные машины из Пайде и Козе.

Находящийся на месте происшествия журналист сказал, что движение на шоссе остановилось, а пробки растянулись на много километров.

По предварительным данным, авария произошла, когда одна из машин резко затормозила и другой автомобиль врезался в нее сзади. В ходе аварии пострадало семь автомобилей.

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