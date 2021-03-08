Как после первой прививки AstraZeneca чувствуют себя экс-президенты?

Экс-президент Андрис Берзиньш указал, что о влиянии вакцины ничто не свидетельствовало. Он продолжил хозяйственные работы в своем сельском доме и чувствует себя как после любой другой прививки.

Единственным побочным эффектом у Раймонда Вейониса были болезненные ощущения в месте прививки, они продолжались примерно два дня.

Хорошо чувствует себя и Гунтис Улманис: у него никаких негативных реакций после получения вакцины не было.

Экс-президенты призвали помнить, что в борьбе с пандемией этот опыт является первым для всех, и ошибки допускают разные страны, не только Латвия.