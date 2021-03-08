Пн, 8.03.2021
А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
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Как после первой прививки AstraZeneca чувствуют себя экс-президенты?

Раймонд Вейонис, Гунтис Улманис, Вайра Вике-Флейберга, Андрис Берзиньш. ФОТО: Paula Čurkste, Zane Bitere/LETA.

Латвийское телевидение опросило экс-президентов, получивших первую дозу вакцины AstraZeneca. Все как один отметили, что никаких значительных побочных эффектов не ощутили.

Экс-президент Андрис Берзиньш указал, что о влиянии вакцины ничто не свидетельствовало. Он продолжил хозяйственные работы в своем сельском доме и чувствует себя как после любой другой прививки.

Единственным побочным эффектом у Раймонда Вейониса были болезненные ощущения в месте прививки, они продолжались примерно два дня.

Хорошо чувствует себя и Гунтис Улманис: у него никаких негативных реакций после получения вакцины не было.

Экс-президенты призвали помнить, что в борьбе с пандемией этот опыт является первым для всех, и ошибки допускают разные страны, не только Латвия.

Подробнее смотрите в сюжете Panorāma на латышском языке:

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