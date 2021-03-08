Компания Fix Price планирует открыть 100 магазинов в Балтии

После публичного размещения международных депозитарных сертификатов на фондовом рынке (IPO) капитализация Fix Price выросла до 8,3 миллиарда долларов США. В свою очередь cостояние совладельца компании Сергея Ломакина оценивается в размере 3,4 млрд долларов США.

Fix Price, которое управляет как традиционными, так и интернет-магазинами, в феврале объявило о планах публичного предложения на фондовом рынке. Цель - использование растущей популярности сети магазинов Fix Price в период, когда пандемия снизила покупательскую способность населения во многих странах мира.

Предприятие Fix Price управляет более чем 4200 магазинами, объемы продаж торговой сети растут уже 16 кварталов подряд.

Данная сделка IPO, согласно расчетам "Интерфакса", стала крупнейшей в России с 2012 года. Рыночная стоимость предприятия достигла 8,3 млрд долларов США.

Fix Price сообщает, что Управление инвестициями Катара, Инвестиционный государственный фонд Сингапура GIC, фонды компании BlackRock, а также управляющий пенсиями APG (Нидерланды) заключили договоры о приобретении международных депозитарных сертификатов на сумму 475 миллионов долларов США.

"Мы рады с высокой отзывчивость инвестиционного сообщества по отношению к Fix Price", - заявил исполнительный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Напомним, в прошлом месяце Fix Price сообщил, что BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и VTB Capital были привлечены как международные координаторы и организаторы публичного предложения. Аналитики отмечают сильный спрос со стороны инвесторов США, что в определенной мере является сюрпризом, учитывая прохладные отношения между Вашингтоном и Москвой.