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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)

У рижского "Динамо" трое кандидатов на пост главного тренера

Сергей Зубов (справа) ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Бывший защитник сборной России по хоккею Сергей Зубов рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера рижского "Динамо". Об этом разговоре с "РБК-Спорт" заявил председатель совета директоров латвийской команды Юрис Савицкис.

В разговоре с "РБК-Спорт" Савицкис заявил, что главным тренером "Динамо" может стать опытный Сергей Зубов, который в своё время провёл 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 12 из них Зубов защищал цвета "Даллас Старз".

"Зубов - один из кандидатов. Пока их трое. До назначения нужно подождать примерно месяц", - цитирует Савицкиса "РБК-Спорт".

Напомним, 3 марта рижское "Динамо" не стало продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой, который занимал эту должность с 20 июля 2020 года. Под его руководством рижане в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрали 28 очков и стали худшей командой лиги.

50-летний Зубов начал работу главным тренером в 2015 году в СКА, сменив по ходу чемпионата Андрея Назарова. В 2017 году Зубов возглавил ХК "Сочи" и тренировал команду три сезона. Сейчас он занимает должность в руководстве "Далласа".

Зубов во время игровой карьеры стал чемпионом СССР (1989), Олимпийским чемпионом (1992) и двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994, 1999).

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