У рижского "Динамо" трое кандидатов на пост главного тренера

В разговоре с "РБК-Спорт" Савицкис заявил, что главным тренером "Динамо" может стать опытный Сергей Зубов, который в своё время провёл 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 12 из них Зубов защищал цвета "Даллас Старз".

"Зубов - один из кандидатов. Пока их трое. До назначения нужно подождать примерно месяц", - цитирует Савицкиса "РБК-Спорт". 4

Напомним, 3 марта рижское "Динамо" не стало продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой, который занимал эту должность с 20 июля 2020 года. Под его руководством рижане в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрали 28 очков и стали худшей командой лиги.

50-летний Зубов начал работу главным тренером в 2015 году в СКА, сменив по ходу чемпионата Андрея Назарова. В 2017 году Зубов возглавил ХК "Сочи" и тренировал команду три сезона. Сейчас он занимает должность в руководстве "Далласа".