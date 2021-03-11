Юрис Янсонс в третий раз утвержден в должности омбудсмена

Депутаты голосовали по трем кандидатурам, среди которых был Янсонс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Кришс Липшанс и бывший руководитель Талсинской краевой думы Эдгар Зелдерс.

Переизбрание Янсонса в должности поддержали три фракции правящей коалиции - Национальное объединение, "Новое Единство" и "Для развития/За!", а также оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие".