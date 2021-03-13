Сб, 13.03.2021
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Эгил Левитс

За пять месяцев административно были наказаны восемь депутатов

Иллюстративное фото ФОТО: AVN Photo Lab/shutterstock.com

Со 2 сентября 2020 года по 6 января к административной ответственности были привлечены восемь депутатов Сейма, из которых некоторые нарушили правила дорожного движения, другие были наказаны за неразрешенное объединение должностей, ситуации с конфликтом интересов и другие нарушения, сообщает агентство LETA.

Так, парламентарий Гатис Эглитис из НКП был оштрафован за превышение скорости от 21 до 30 км/час в жилом месте или жилой зоне. За такое же превышение скорости был оштрафован и председатель правления "Согласия" Янис Урбанович.

В свою очередь, депутат "Согласия" Регина Лочмеле получила предупреждение за превышение скорости от 11 до 20 км/час в жилом месте или жилой зоне.

В сентябре вступило в силу решение о денежном штрафе депутату Илгмару Дуритису из "Для развития/За!" за нарушение ограничений коммерческой деятельности, объединение должностей государственного должностного лица, нарушение ограничений на получение дохода или ограничений, установленных на действия в связи с государственным или муниципальным имуществом, а также за осуществление функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов или за непрекращение занимания должности или выполнения полномочий в установленный законом срок.

Председатель правления "За человечную Латвию", депутат Иева Крапане была оштрафована за нарушение правил процесса неплатежеспособности или процесса правовой защиты, если это совершило вовлеченное в процесс неплатежеспособности или процесс правовой защиты лицо.

В свою очередь, депутат Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) получила денежный штраф в виде санкции за неподачу декларации должностного лица в установленный срок, несоблюдение порядка заполнения и подачи декларации, а также за указание в декларации ложной информации.

Денежным штрафом наказан также Владимир Новиков из "Согласия" - за нарушение установленных для государственных должностных лиц ограничений и запретов, а также за осуществление функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов.

Такое же нарушение совершила и депутат Инесе Войка из "Для развития/За!", ее также наказали денежным штрафом.

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