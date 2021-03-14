Супруга бывшего форварда КХЛ утонула, пытаясь спасти собаку

Первым на помощь Линдсей кинулся случайный прохожий, гулявший неподалеку. К сожалению, ему не удалось ничего сделать. Невольными очевидцами трагедии такжн стали еще одна женщина и ребенок.

По словам представителя службы спасения Лукаша Хумпла, наземные бригады из Брунталя первыми прибыли на место происшествия. На обнаружение тела утонувшей понадобилось больше часа.

"Что бы найти тело нам пришлось поднять вертолет, однако все поиски оказались тщетными. Мы нашли ее лишь после того, как прорубили лед и вместе с полицией обыскали замерзшее водохранилище на лодках", - цитирует "Обозреватель" Хампла.

В Континентальной хоккейной лиге Врана выступал за такие клубы, как "Амур", пражский "Лев", "Атлант" и "Ак Барс".