Все на расстоянии в пару кликов, или Как за сравнительно небольшие деньги запрыгнуть в поезд э-коммерции

- Какие перед началом пандемии Covid-19 у предприятий были знания об э-коммерции и какие вообще тенденции были в этой сфере? Наблюдался ли уже тогда какой-то повышенный интерес к этому?
- По нашему мнению и принимая во внимание опыт, который мы видим, э-коммерция развивалась непрерывно и с каждым годом росла все больше и больше. Конечно, нужно сказать, что в тот момент, когда наступила ситуация с Covid, наблюдался довольно внезапный и быстрый рост в э-коммерции, который можно объяснить тем, что из-за введенных в стране ограничений многие продавцы быстро попытались заскочить в этот поезд э-коммерции.
Тем предприятиям, которые еще до этого создали интернет-магазины, где можно торговать товарами, было немного легче. Однако сказать, что перед пандемией не было вообще ничего и все это началось только во время пандемии - было бы неправильным.
Рост был всегда, однако пандемия его значительно ускорила, так как предприятиям не давали других возможностей.
- Какими могут быть преимущества, которые дает Mozello? Предприниматели отмечают, что предложенные Mozello решения позволяют легко создать платформу э-коммерции без специфических знаний в сфере IT?
- Да, совершенно правильно, главное преимущество в том, что с нашей платформой создать свой интернет-магазин можно очень быстро и достаточно легко, в том числе и без каких-либо технических знаний. Платформа достаточно проста, в то же самое время она включает в себя все главные функции, позволяющие создать полностью работающий интернет-магазин.
Удобство и скорость - одно из главных преимуществ. Конечно, очень важны и затраты. За сравнительно небольшие суммы можно думать о полноценном интернет-магазине. Наши преимущества в том, что мы очень хорошо знаем специфику рынка Латвии. В отличие от иностранных платформ мы позволяем создавать интернет-магазин на нескольких языках.
Клиенты довольно часто создают на платформе Mozello магазины как на латышском, так и на английском и русском языках.
Кроме того, у нас хорошая интеграция со всеми латвийскими банками и платежными платформами - теми, кто актуален в Балтии. Конкурирующие платформы из-за рубежа часто такую возможность не предоставляют.
Еще нужно принять во внимание, что Mozello предлагает сервис по обслуживанию клиентов, где можно получить поддержку на латышском, русском и английском языках по телефону.
Так как мы лучше понимаем предпринимательскую среду Латвии, мы можем предложить наиболее приемлемое решение, наиболее приемлемый клиентский сервис, чем предлагают, возможно, заокеанские конкуренты.
- Говоря, скажем, об иностранных платформах и о конкурентах, нет ли такого, что, например, платформы учатся друг у друга, перенимая что-то лучшее для себя и еще больше развивая эту платформу вперед?
- Да, по-моему, это нормальный процесс, происходит, да и мы, создавая эту свою платформу, часто смотрим, общаемся с клиентами, которые говорили, что видели другие вещи - какие-то функции, которых у нас нет. Мы стараемся включить и эти функции, чтобы предложить равноценную услугу.