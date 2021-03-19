Пт, 19.03.2021
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профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

Все на расстоянии в пару кликов, или Как за сравнительно небольшие деньги запрыгнуть в поезд э-коммерции

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Пандемия Covid-19 привела к значительным переменам практически в каждой сфере жизни, особенно в бизнесе. В новой реальности мы познакомились с возможностями э-коммерции, которые позволяют потребителям легко и удобно приобретать товары в интернете. В рамках проекта "Искусство предпринимательства" более подробно о развитии э-коммерции в Латвии рассказал руководитель платформы Mozello Карлис Блументалс.

- Какие перед началом пандемии Covid-19 у предприятий были знания об э-коммерции и какие вообще тенденции были в этой сфере? Наблюдался ли уже тогда какой-то повышенный интерес к этому?

- По нашему мнению и принимая во внимание опыт, который мы видим, э-коммерция развивалась непрерывно и с каждым годом росла все больше и больше. Конечно, нужно сказать, что в тот момент, когда наступила ситуация с Covid, наблюдался довольно внезапный и быстрый рост в э-коммерции, который можно объяснить тем, что из-за введенных в стране ограничений многие продавцы быстро попытались заскочить в этот поезд э-коммерции.

Тем предприятиям, которые еще до этого создали интернет-магазины, где можно торговать товарами, было немного легче. Однако сказать, что перед пандемией не было вообще ничего и все это началось только во время пандемии - было бы неправильным.

Рост был всегда, однако пандемия его значительно ускорила, так как предприятиям не давали других возможностей.

- Какими могут быть преимущества, которые дает Mozello? Предприниматели отмечают, что предложенные Mozello решения позволяют легко создать платформу э-коммерции без специфических знаний в сфере IT?

- Да, совершенно правильно, главное преимущество в том, что с нашей платформой создать свой интернет-магазин можно очень быстро и достаточно легко, в том числе и без каких-либо технических знаний. Платформа достаточно проста, в то же самое время она включает в себя все главные функции, позволяющие создать полностью работающий интернет-магазин.

Удобство и скорость - одно из главных преимуществ. Конечно, очень важны и затраты. За сравнительно небольшие суммы можно думать о полноценном интернет-магазине. Наши преимущества в том, что мы очень хорошо знаем специфику рынка Латвии. В отличие от иностранных платформ мы позволяем создавать интернет-магазин на нескольких языках.

Клиенты довольно часто создают на платформе Mozello магазины как на латышском, так и на английском и русском языках.

Кроме того, у нас хорошая интеграция со всеми латвийскими банками и платежными платформами - теми, кто актуален в Балтии. Конкурирующие платформы из-за рубежа часто такую возможность не предоставляют.

Еще нужно принять во внимание, что Mozello предлагает сервис по обслуживанию клиентов, где можно получить поддержку на латышском, русском и английском языках по телефону.

Так как мы лучше понимаем предпринимательскую среду Латвии, мы можем предложить наиболее приемлемое решение, наиболее приемлемый клиентский сервис, чем предлагают, возможно, заокеанские конкуренты.

- Говоря, скажем, об иностранных платформах и о конкурентах, нет ли такого, что, например, платформы учатся друг у друга, перенимая что-то лучшее для себя и еще больше развивая эту платформу вперед?

- Да, по-моему, это нормальный процесс, происходит, да и мы, создавая эту свою платформу, часто смотрим, общаемся с клиентами, которые говорили, что видели другие вещи - какие-то функции, которых у нас нет. Мы стараемся включить и эти функции, чтобы предложить равноценную услугу.

- Mozello - местное предприятие, но есть ли среди клиентов и иностранные компании?

- Из всей клиентской базы Mozello латвийский рынок самый большой, но он составляет менее половины всех наших клиентов. Работаем и в других странах Евросоюза, где у нас есть свои клиенты. Кроме того, у нас есть клиенты и за океаном - из США и Канады. Однако если смотреть глобально, наибольшее число клиентов у нас из Евросоюза. Этот рынок мы понимаем лучше всего, поэтому и можем больше здесь оперировать. Сервис Mozello доступен на 18 языках, так как у нас хорошая локализация.

- Уделим внимание самому Mozello - как пандемия повлияла на работу предприятия?

- Нам очень повезло, что мы уже с момента основания предприятия работали как дистанционная команда, таким образом, очной работы у нас никогда в принципе не было, поэтому с началом ограничений на самом деле мы не ощутили каких-то перемен или вызовов.

Процессы удаленной работы у нас уже были введены, поэтому и другие предприниматели просили у нас советов, как лучше организовать процесс дистанционной работы. Однако в Mozello все это уже было отработано и готово, поэтому никаких изменений в рабочем процессе не было.

- Дистанционная работа часто является и огромным плюсом, позволяющим привлечь таланты вне зависимости от их места жительства?

- Да, именно так. У нас один человек из Руйиены, из Вангажи, из Царникавы. Соответственно, в принципе, большая часть команды живет за пределами Риги, мне кажется. Конечно, есть те, кто живет в Риге, но для людей и регионов это большой плюс, так как им дается возможность работать, ничего не тратя.

Например, если бы из Руйиены нужно было ездить в Ригу каждый день, это фактически было бы нереально. Это дает возможность взять на работу человека, несмотря на его место жительства, так как мы можем работать из любого места, а также сработаться в команде.

- Появилось ли, по вашему мнению, у латвийских предприятий больше смелости к переходу на э-коммерцию или же все-таки некая инерция сохраняется?

- Это очень зависит от конкретного предприятия перед пандемией. Конечно, инерционность может быть более выраженной, если у многих предприятий бизнес-модель была основана на физическом магазине или физическом местонахождении.

Тогда и канал э-коммерции, может быть, не был столь значительным, так как была привычка, что клиент знает - магазинчик находится там и там, туда клиенты и идут. Бывает, что товар был доступен только в магазине в Риге, но его нельзя было заказать в интернете. Затем, когда началась ситуация с пандемией, почти все, кто чем-то торгует, пытались запрыгнуть в этот поезд э-коммерции, это стало гораздо актуальнее. Особенно это было видно в момент появления первых ограничений на торговлю товарами.

Возможно, для многих торговцев э-коммерция была единственным способом, как сохранить поток клиентов в данной ситуации.

Раньше для многих предприятий интернет-магазин был, может быть, как аксессуар, который в принципе не работал на полную мощность, так как существовал только для того, чтобы быть, поэтому объемы продаж в интернет-магазине были гораздо меньше, чем в физическом магазине.

Однако в период пандемии эта ситуация изменилась радикально. Сейчас возможностями э-коммерции начали интересоваться те, кто раньше был гораздо ленивее и медленнее. У нас есть несколько клиентов, которые больше торговали в физическом магазине и э-коммерция была второстепенной.

Сейчас все повернулось наоборот - крупнейший оборот фактически идет именно из э-коммерции. Известно несколько случаев, когда люди пишут - у них такой опыт, что во время пандемии э-коммерция, в принципе, главный канал торговли.

Роль э-коммерции еще важнее, так как больше людей становятся смелее и начинают все больше вводить свои решения э-коммерции. Кто более дорогие, кто более дешевые, но об этом думается все больше. Допускаю, что после пандемии э-коммерция будет гораздо сильнее, чем это было раньше - изменились и привычки людей.

Многие покупатели заметили, что раньше они в интернете не закупались вообще, а теперь поняли, как это удобно и легко. Много слышно о том, что люди не хотят идти в магазин, так как товар можно приобрести за пару кликов.

- Что вы можете посоветовать другим предпринимателям в это время?

- Совершенно точно - нужно держать глаза и уши открытыми, необходимо следить за ситуацией и привычками покупателей, так как однозначно - привычки меняются, и мы находимся в таком периоде, когда все большее число людей использует возможности интернета и цифровой коммерции. Люди привыкли, что стоит нажать кнопочку, и у их дверей внезапно появится еда. Цифровые вещи и цифровые удобства становятся все популярнее.

В связи с пандемией мы находимся в ситуации, когда никогда еще такое большое количество людей не совершало покупки в интернете и не использовало различные цифровые инструменты, которые, скорее всего, останутся и после пандемии. Таким образом, каждому предпринимателю стоит принять во внимание эти изменения и удобства, к которым многие люди уже привыкли. Поэтому нужно пытаться смотреть, что и как лучше ввести в своем бизнесе.

В зависимости от сферы деятельности в большинстве случаев хорошим решением для бизнеса является именно э-коммерция. Во время ограничений это фактически единственное решение, как сохранить своих клиентов и продать товары. В любом случае нужно думать и о том, как сделать свою предпринимательскую деятельность более автоматизированной и доступной из любого места.

Уже сейчас мы видим, что время обработки заказов становится все короче, расходы на доставку - все доступнее. Поэтому становится ясно, каким предприятиям будет легче после пандемии, так как люди выбрали тех поставщиков услуг и продавцов товаров, которые смогли предложить более быстрый, удобный и качественный сервис. Нужно принять во внимание эти важнейшие вещи.

Так что моей рекомендацией будет по возможности оптимизировать и улучшить свое предложение, а также обеспечить качество, скорость и удобство, так как это будут решающие факторы, позволяющие победить тем предприятиям, которые смогут предоставить лучшие и более удобные услуги.

Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с Mozello.

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