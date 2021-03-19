Все на расстоянии в пару кликов, или Как за сравнительно небольшие деньги запрыгнуть в поезд э-коммерции

- Mozello - местное предприятие, но есть ли среди клиентов и иностранные компании?

- Из всей клиентской базы Mozello латвийский рынок самый большой, но он составляет менее половины всех наших клиентов. Работаем и в других странах Евросоюза, где у нас есть свои клиенты. Кроме того, у нас есть клиенты и за океаном - из США и Канады. Однако если смотреть глобально, наибольшее число клиентов у нас из Евросоюза. Этот рынок мы понимаем лучше всего, поэтому и можем больше здесь оперировать. Сервис Mozello доступен на 18 языках, так как у нас хорошая локализация.

- Уделим внимание самому Mozello - как пандемия повлияла на работу предприятия?

- Нам очень повезло, что мы уже с момента основания предприятия работали как дистанционная команда, таким образом, очной работы у нас никогда в принципе не было, поэтому с началом ограничений на самом деле мы не ощутили каких-то перемен или вызовов.

Процессы удаленной работы у нас уже были введены, поэтому и другие предприниматели просили у нас советов, как лучше организовать процесс дистанционной работы. Однако в Mozello все это уже было отработано и готово, поэтому никаких изменений в рабочем процессе не было.

- Дистанционная работа часто является и огромным плюсом, позволяющим привлечь таланты вне зависимости от их места жительства?

- Да, именно так. У нас один человек из Руйиены, из Вангажи, из Царникавы. Соответственно, в принципе, большая часть команды живет за пределами Риги, мне кажется. Конечно, есть те, кто живет в Риге, но для людей и регионов это большой плюс, так как им дается возможность работать, ничего не тратя.

Например, если бы из Руйиены нужно было ездить в Ригу каждый день, это фактически было бы нереально. Это дает возможность взять на работу человека, несмотря на его место жительства, так как мы можем работать из любого места, а также сработаться в команде.

- Появилось ли, по вашему мнению, у латвийских предприятий больше смелости к переходу на э-коммерцию или же все-таки некая инерция сохраняется?

- Это очень зависит от конкретного предприятия перед пандемией. Конечно, инерционность может быть более выраженной, если у многих предприятий бизнес-модель была основана на физическом магазине или физическом местонахождении.