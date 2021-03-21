Крутые мамы ⟩ Надя Рубина, мама трех дочек и фотограф о том, почему в Латвии так популярна съемка в студии

Проект "Крутые мамы" от "Маминого клуба" - интервью с мамами, крутыми в самых разных областях. Мы все разные, но у каждого в жизни есть место подвигу!
Сегодня гость рубрики - Надя Рубина, фотограф и мама трех дочек. Ее фотографии неоднократно попадали в число избранных в сообществе Focused Photographers. В июле 2016-го года портфолио Нади (150 фотографий) прошло квалификацию Click Pro, что является гарантией того, что работы отвечают международным профессиональным стандартам качества фотографии.
- Твои фотографии неоднократно попадали в число избранных в сообществе Focused Photographers. В июле 2016-го года твое портфолио (150 фотографий) прошло квалификацию Click Pro, что и является гарантией того, что работы отвечают международным профессиональным стандартам качества фотографии.
- Было такое. Но это не то, чем я хвастаюсь. Если говорить о достижениях, то намного более значимое для меня самой - попадание в шорт-лист фото-соревнования Voice в 2018-м в категории "автопортрет" (Voice - это ежегодное международное фото-соревнование, которое проводит американское сообщество фото-профессионалов Click Pro. Шорт-лист - это галерея из 210 фотографий, по 15 на категорию, отобранных из более чем 40 000 - 50 000 заявок).
Но вообще я не люблю конкурсы и последнее время в них не участвую.
- Почему?
- Три причины:
Это времязатратно. Сам отбор фотографии (или даже намеренное создание) и подготовка файла к требованиям сайта. Когда времени мало - это особенно заметно. Лучше потратить его на что-то, что с большей вероятностью принесет пользу.
Это часто стоит денег - получается, что я как бы покупаю дорогой лотерейный билетик.
Если смотреть мое направление - семейное фото, то в конкурсах выигрывают довольно однотипные работы. А зачем фотографировать ТО и ТАК, как уже фотографируют все, если речь не о фото по работе, а про творчество "для души"? Например, открой любой портретный конкурс, и ты увидишь там среди выигравших работ несколько десятков рыжих, веснушчатых девочек с копной волос, в ретро одежде и в обнимку с котятами/утятами/зайчатами - you name it. Сколько ты таких девочек знаешь в жизни?
- Да, ты когда-то упоминала, что не очень любишь бутафорию и фотостудии. Расскажи о своем любимом жанре!
- Жанр, в котором я в основном работаю - lifestyle, часто путают с репортажем. Но в репортаже фотограф никак не влияет на ход событий, только снимает происходящее, документирует процесс. В съемке lifestyle все выглядит естественно, но все же регулируются позы, наряды, композиция. Фотограф выступает в роли дирижера. В итоге фотографии выглядят живыми, а люди - настоящими. И мне это нравится. Для меня в таких фото намного больше смысла.
К сожалению, lifestyle в виде домашних съемок или съемок новорожденных - это то, что у нас не так популярно, как на западе. Почему? Возможно, мы пока не готовы показывать свой дом, свою рутину.
Мы стесняемся своего дома - там не так красиво и стильно, как на картинке из Instagram. Поэтому наши семьи предпочитают идти в студию.
- Может ты знаешь, чем наша фото-индустрия еще отличается от зарубежной?
Да, так вышло, что мое обучение фотографии началось именно с англоязычных ресурсов, а впоследствии и комьюнити. Я училась у западных коллег не только тому, как надо фотографировать, но и тому, как строить бизнес и общаться с клиентами.
Когда я начала работать сама, честно говоря, столкновение с местными реалиями было для меня шоком.
Начать с того, что там умеют считать деньги. Вложение клиентом в фотосессию легко может доходить до 1000 долларов, потому что фотограф осознает свои расходы. Ведь только открыв свой бизнес, он сразу вкладывается - кроме покупки техники, это также ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ легализация бизнеса и страховка техники. Распространена схема оплаты, когда клиент отдельно платит за резервацию, отдельно за съемку и совсем отдельно за готовые фотографии.
Во-вторых, сообщества профессионалов не токсичны. Они поддерживают друг друга, помогают советом, делятся своими работами и говорят друг другу комплименты. Умеют давать и принимать конструктивную (!) критику. Это бесценно. В сравнении наш местный менталитет в основном предполагает умение истекать желчью. Человека, обращающегося с вопросом, сначала засмеют, а потом, возможно, удостоят ответа. Но ведь нельзя знать все. И в незнании нет ничего стыдного, тем более, если желаешь это исправить.
- Говоря об обучении: знаю, что год назад в это время ты еще училась в колледже. Что же заставило тебя, востребованного фотографа и маму троих детей, туда поступить?
- А насчет техникума - это был Рижский художественный техникум. У меня уже есть высшее техническое образование. Но в области творчества я, несмотря на некоторое количество менторов, все же по большому счету самоучка. Мне всегда хотелось структурировать мои знания, но обучение, скажем, в Художественной академии, мне виделось на тот момент невозможным. А тут реклама о наборе на курс, да и школа в 10 минутах ходьбы от дома!
Это было смелым решением. Программа-то была рассчитана на подростков и набирала студентов после 9-го класса.
Мне предстояло учиться на дневном отделении среди "детей", которые младше меня на целую (их) жизнь. И это было интересно. И необычно.
Внутри-то мы все подростки. Только они и внешне подростки, а я - уже мама, с морщинками и жизненным опытом. Я даже в какой-то момент стала сильно переживать из-за своего возраста. Нет, не стесняться - меня принимали, как свою. А скорее сожалеть о своих "16-и". Но это быстро прошло. Расставались мы хорошими друзьями. В итоге, учеба в техникуме в 33 имела еще и терапевтический эффект.
Ну и, безусловно, это было очень полезно с точки зрения моей текущей специальности. Академический рисунок, цветоведение, основы живописи. Работа с разными материалами - от картона до глины. Мне повезло, учителя старались требовать от меня больше, чем от моих сокурсников, не позволяли халтурить.
- Звучит впечатляюще! Надя, а на каком курсе ты сейчас?
К сожалению, весной прошлого года, с наступлением пандемии и всеобщей удаленки, я вынуждена была сойти с дистанции, пройдя только два курса из четырех. Мои дети оказались дома, и учиться с ними параллельно на дневном, к тому же совмещая учебу с работой, стало просто невозможно. Наверное, я могла бы взять академический отпуск и позже вернуться, но... Появилось ощущение, что я получила оттуда все, что мне надо.
- И это что?
- Знаешь, главное - веру в себя. То, что я уже знаю достаточно, чтобы просто пойти и сделать. Эксперимент - это часть творческой профессии. Звучит банально, но мне, как левополушарному человеку, надо было это осознать и принять.
- С творчеством все понятно, а отражаются ли как-то на твоей работе твоя "левополушарность", технический бэкграунд?
- Да, конечно. Подход к делу, автоматизация процесса, технологичность - это что касается бизнес-составляющей. По вопросам непосредственно фотографии - я тоже гик. Хорошо знаю свой инструмент, "матчасть". Обычно такое больше присуще фотографам-мужчинам.
- Кстати, интересный вопрос. Чем, на твой взгляд, отличаются мужчины фотографы от фотографов женщин?
- Существует мнение, что фотограф мужчина лучше сфотографирует женщину, потому как он (якобы) знает, what makes her tick. На самом же деле, редкий мужчина настолько хорошо знает СВОЮ женщину, куда уж там говорить о ВСЕХ женщинах. Эта фраза попахивает домостроем.
На самом же деле, действительно, обычно мужчина лучше знает техническую составляющую процесса. Всю физику фотографии, механику фотоаппарата. Женщину же больше интересует творчество. Это же та причина, почему изначально профессия фотографа была скорее мужской, чем женской. Женщинам банально не хватало образования (в 19-м веке только начинался процесс эмансипации женщины). Да и сумка фотографа весила тяжело. 200 лет спустя картина изменилась диаметрально.
Сейчас, когда сам технический процесс фотографии упростился донельзя (когда достаточно нажать на кнопку), семьи все чаще выбирают именно женщину быть своим фотографом. Да и фотографировать такие важные для женщин же этапы жизни, как беременность, появление новорожденного в семье, логично поручать именно женщине.
Есть еще кое-что, что мне хотелось бы отметить. Женские фото-сообщества намного ближе к западной модели. Хотя среди мужчин и бытует мнение, что "женщины завистливы" и "женской дружбы не бывает", это не так. По-моему, это такая мужская защитная реакция. Да, мы можем позволить себе посплетничать, но в итоге если у кого-то проблема (пуская даже такая, что кому-то показалось бы незначительной), мы скорее будет действовать по принципу "один за всех и все за одного".
- Вернее, "однА за всех и все за однУ".
- Точно! Справедливости ради надо сказать, что среди местных мне попадались и весьма ядовитые женские сообщества. Но с женским сообществом фотографов в Латвии все же повезло.
- Теперь наступила эпоха пандемии. Мы сидим на домашнем аресте и о поездках и путешествиях остаётся лишь мечтать... Надя, посоветуй, как фотограф - что делать, чтобы месяцы карантина не остались в памяти как самые бесцельные и зря прожитые страницы жизни?
- Да, ограничения давят на нас морально. Мы устали от того, что нельзя просто пойти в магазин и купить то, что нам надо, просто поехать в путешествие, просто сходить в кафе и отметить день рождения с друзьями. Но даже в этом тяжелом для нас времени свои плюсы! Многие, наконец-то, сделали дома то, до чего несколько лет не доходили руки - ремонт, стали больше проводить времени с семьей. Появилось время на перестановку, улучшение домашнего интерьера. И это всё отличные темы для фотографии!
Запечатляйте в хронике семьи эти перемены в доме, общие дела, семейные вечера за играми... Пусть спустя года вы вспомните не только грустное, но и хорошее, что произошло за этот особенный год!
- Надя, спасибо тебе за эти слова. И вправду - ведь красота в глазах смотрящего, и даже в "домашнем аресте", в котором мы сейчас оказались, можно найти свои плюсы! А раз мы заговорили о фотографиях своими руками - пожалуйста, поделись парочкой своих лайфхаков для удачной съемки дома!
- Когда снимаешь сам, первое, на что нужно смотреть - свет. Он должен быть! Нельзя снимать напротив окна. А значит, ставим объект съемки перед окном и встаем между объектом и окном. При этом нельзя, чтобы свет был слишком ярким - тогда получается резкий контраст, человек щурится.
Следите, чтобы в кадре не было лишних деталей, "мусора" - это любые предметы, которые не вписываются в историю. Например, если малыш снял носочки и играет с пальчиками - снятые носочки классно будут смотреться в кадре. Но если эти носочки тут лежат со вчера, на нем уже другие, и он при этом вообще рисует - то носочки уже не часть истории. Убираем!
Перед тем, как сделать кадр - проверьте, нет ли на фоне слишком ярких вещей. Наш взгляд автоматически скользит к самому контрастному месту на снимке, поэтому самым ярким пятном в кадре должно стать лицо человека (или главного объекта съемки).
- Спасибо за подсказки! Будем экспериментировать с домашними съемками. И все же - пусть скорее закончатся все наши испытания и все, кто хотят - попадут в твое волшебный мир фото... и получат чудесные работы от мастера света - Нади Рубиной!