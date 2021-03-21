Крутые мамы ⟩ Надя Рубина, мама трех дочек и фотограф о том, почему в Латвии так популярна съемка в студии

ФОТО: Надежда Рубина

- Звучит впечатляюще! Надя, а на каком курсе ты сейчас?

К сожалению, весной прошлого года, с наступлением пандемии и всеобщей удаленки, я вынуждена была сойти с дистанции, пройдя только два курса из четырех. Мои дети оказались дома, и учиться с ними параллельно на дневном, к тому же совмещая учебу с работой, стало просто невозможно. Наверное, я могла бы взять академический отпуск и позже вернуться, но... Появилось ощущение, что я получила оттуда все, что мне надо.

- И это что?

- Знаешь, главное - веру в себя. То, что я уже знаю достаточно, чтобы просто пойти и сделать. Эксперимент - это часть творческой профессии. Звучит банально, но мне, как левополушарному человеку, надо было это осознать и принять.

ФОТО: Надежда Рубина

- С творчеством все понятно, а отражаются ли как-то на твоей работе твоя "левополушарность", технический бэкграунд?

- Да, конечно. Подход к делу, автоматизация процесса, технологичность - это что касается бизнес-составляющей. По вопросам непосредственно фотографии - я тоже гик. Хорошо знаю свой инструмент, "матчасть". Обычно такое больше присуще фотографам-мужчинам.

- Кстати, интересный вопрос. Чем, на твой взгляд, отличаются мужчины фотографы от фотографов женщин?

- Существует мнение, что фотограф мужчина лучше сфотографирует женщину, потому как он (якобы) знает, what makes her tick. На самом же деле, редкий мужчина настолько хорошо знает СВОЮ женщину, куда уж там говорить о ВСЕХ женщинах. Эта фраза попахивает домостроем.

На самом же деле, действительно, обычно мужчина лучше знает техническую составляющую процесса. Всю физику фотографии, механику фотоаппарата. Женщину же больше интересует творчество. Это же та причина, почему изначально профессия фотографа была скорее мужской, чем женской. Женщинам банально не хватало образования (в 19-м веке только начинался процесс эмансипации женщины). Да и сумка фотографа весила тяжело. 200 лет спустя картина изменилась диаметрально.

Сейчас, когда сам технический процесс фотографии упростился донельзя (когда достаточно нажать на кнопку), семьи все чаще выбирают именно женщину быть своим фотографом. Да и фотографировать такие важные для женщин же этапы жизни, как беременность, появление новорожденного в семье, логично поручать именно женщине.

Есть еще кое-что, что мне хотелось бы отметить. Женские фото-сообщества намного ближе к западной модели. Хотя среди мужчин и бытует мнение, что "женщины завистливы" и "женской дружбы не бывает", это не так. По-моему, это такая мужская защитная реакция. Да, мы можем позволить себе посплетничать, но в итоге если у кого-то проблема (пуская даже такая, что кому-то показалось бы незначительной), мы скорее будет действовать по принципу "один за всех и все за одного".

- Вернее, "однА за всех и все за однУ".