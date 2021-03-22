Какие бы катаклизмы ни происходили в мире, разумные люди все равно стараются создать финансовую подушку безопасности и отложить какие-то средства на черный день. Инструментов для накоплений и инвестиций немало, однако каждый из них имеет свои подводные камни и риски, которые в COVIDную эпоху еще более обострились.

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Что выбрать, чтобы сохранить и приумножить свои кровные? Об этом RUS TVNET побеседовал со специалистами ведущих банков и экспертом Комиссии по рынкам финансов и капитала.

У неискушенного человека, не особо разбирающегося в нюансах финансового рынка, от предложений разбегаются глаза. Самые простые и понятные из них - это депозиты и накопительные счета с фиксированной процентной ставкой. Однако те времена, когда ставка по депозитам составляла 3-4% годовых, давно канули в Лету. Сейчас лишь несколько банков предлагают ставки порядка 1,1-1,7% при вложениях в евро и долларах на 3-5 лет (LPB Bank, Rietumu bank, Expobank и т. п.). У крупных же она близка к нулю. При этом вкладчику еще требуется заплатить налог "на прирост капитала".

По накопительным же счетам и в лучшие времена проценты были такие, что слезы на глаза наворачиваются. И никаких индикаторов, что ситуация в обозримом будущем изменится в лучшую сторону, не предвидится. Инвестиционные же инструменты с теоретически возможной высокой доходностью - такие как вложения в доли инвестиционных фондов, акции, облигации и т. п. - работают по принципу "чем выше возможная доходность, тем выше риски". Колебания фондового рынка непредсказуемы. И нет никакой гарантии, что инвестор, особенно начинающий, сохранит и приумножит свои кровные, а не с точностью до наоборот. К тому же управление инвестиционным портфелем - услуга платная, и это тоже надо учитывать, оценивая потенциальную доходность того или иного инструмента.

Базовые знания о финансовых инструментах можно получить на образовательном сайте Комиссии по рынкам финансов и капитала, где есть информация и на русском языке. Мы же обратились к участникам рынка с конкретными вопросами, интересующими начинающих микро- и мини-инвесторов.

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