Первые очки РФШ и скромная победа юрмальского "Спартака"

Вентспилс - РФШ 1:1

В первом поединке дня "Вентспилс" на своём поле сыграл вничью с действующим вице-чемпионом Латвии РФШ. Матч завершился вничью (1:1) и для обеих команд это первые набранные очки в текущем сезоне "Вирслиги".

Счёт в матче был открыт на 70-й минуте после того как тоголезский защитник "Вентспилса" Абдул-Гафар Мамах срезал мяч в собственные ворота. Девять минут спустя футболисты "Вентспилса" вновь отличились, но на этот раз удалось поразить ворота соперника - точный удар головой на счету Дмитрия Литвинского.

В оставшееся время активнее были футболисты рижской команды, которые в одной из атак проверили на прочность штангу ворот "Вентспилса", но счёт на табло так и не изменился - 1:1.

Спартак - Метта 1:0

Для первой победы в текущем сезоне юрмальскому "Спартаку" оказалось достаточно одного гола, который на 62-й минуте в ворота "Метты" забил Ричард Эмека Фрайдей.

На протяжении всего матча команды демонстрировали примерно равный футбол, а сама игра в основном проходила в центре поля. Уже в компенсированное арбитром время активнее играли рижские футболисты, а на последних секундах встречи у "Спартака" было две неплохие возможности удвоить преимущество.

После двух туров лидером "Вирслиги" стала "Рига" (6 очков). Действующий чемпион Латвии - единственная команда, которая пока не потеряла очки. Следом идут "Валмиера" и "Даугавпилс", набравшие по 4 очка. На последнем месте расположилась "Метта", которая на старте сезона потерпела два поражения.

Третий тур "Вирслиги" пройдёт после игр национальной сборной Латвии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 3 апреля "Метта" сыграет с "Даугавпилсом", а "Рига" дома примет юрмальский "Спартак". 4 апреля ожидаются матчи "Валмиера" - "Вентспилс", а также РФШ - "Лиепая".