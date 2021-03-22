Видео ⟩ 10-месячный сын Граймс и Илона Маска "создал" свою первую музыку

"Малыш Экс сделал луп (фрагмент записи, который производится циклично) на моем синтезаторе? Возможно, это просто случайность, но, если быть честной, то, что он сыграл - это супер огонь. Так я совсем забыла, что у меня день рождения", - подписала публикацию Граймс. В посте она показала несколько своих фото, а также видео, на котором малыш играет музыку на синтезаторе.