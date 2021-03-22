Видео ⟩ 10-месячный сын Граймс и Илона Маска "создал" свою первую музыку
Певица Граймс опубликовала в своем Instagram ролик, на котором ее сын X AE A-XII сыграл свою первую музыку.
Певица Граймс опубликовала в своем Instagram ролик, на котором ее сын X AE A-XII сыграл свою первую музыку.
"Малыш Экс сделал луп (фрагмент записи, который производится циклично) на моем синтезаторе? Возможно, это просто случайность, но, если быть честной, то, что он сыграл - это супер огонь. Так я совсем забыла, что у меня день рождения", - подписала публикацию Граймс. В посте она показала несколько своих фото, а также видео, на котором малыш играет музыку на синтезаторе.
Напомним, сын Граймс и Маска появился на свет 4 мая. Для предпринимателя это уже шестой ребенок. Для Граймс - первый. Новорожденного пара сначала назвала X Æ A-12. В документах имя записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.
Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12:
Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана. Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв".