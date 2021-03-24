Минсообщения не видит необходимости вводить административные штрафы за несущественные поездки

Власти Латвии по-прежнему призывают жителей страны не отправляться в поездки и тщательно оценивать их необходимость, так как при въезде назад в Латвию им придется выполнить ряд требований эпидемиологической безопасности - предъявить негативный результат теста на коронавирус перед посадкой, отправиться в самоизоляцию после прилета из третьих стран, а также пройти повторное тестирование в ближайшем пункте.