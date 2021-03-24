Ассоциация косметологов повторно просит разрешить специалистам работать

Она в очередной раз подчеркнула, что в то же время в медицинских учреждениях косметологи продолжают работать, так как услуги косметологии преподносятся как медицинские.

"К ним приходит Инспекция здравоохранения, которая говорит, что все в порядке. Направление выписано врачом, который указал, что услуга по уходу за лицом - медицинская услуга", - подчеркнула Рейнсоне.

Она отметила, что в то же время разрешено работать парикмахерам и гигиенистам, клиенты которых при получении услуг вообще находятся без маски.

Глава ассоциации обсудила неравную ситуацию, в которой оказались косметологи, оказывающие услуги вне медицинских учреждений, с Советом по конкуренции, и сегодня будет подготовлено официальное письмо в это учреждение.