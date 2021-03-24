Правительство одобрило увеличение государственного семейного пособия

Согласно поправкам, в результате внесенных изменений пособие составит:
- на одного ребенка до 20 лет - 25 евро,
- на двоих детей до 20 лет - 100 евро (50 евро на каждого),
- на троих детей до 20 лет - 225 евро (75 евро на каждого),
- за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.
Ранее правительство поддержало предложенные Министерством благосостояния поправки, согласно которым будет изменен размер и порядок предоставления государственного семейного пособия.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако, высказал критические замечания по поводу предложения Министерства благосостояния, указав, что называть предложение реформой лишь "наполовину правильно". По словам Кариньша, для реформирования системы она должна быть целенаправленной, а это предложение - нет.
Пособие будет выплачиваться тем детям, которые находятся на попечении семьи.
Согласно информации, размещенной на домашней странице Минблага, в настоящее время размер семейного государственного пособия на первого ребенка в семье составляет 11,38 евро в месяц. На второго ребенка в семье государственное семейное пособие составляет 22,76 евро в месяц, на третьего - 34,14 евро, а на четвертого и каждого следующего - 50,07 евро.