Задержки посылок через Omniva: компания выступила с обращением

"Мы хотели бы извиниться перед нашими клиентами за задержки в доставке посылок и надеемся, что они поймут сложность ситуации. В то же время могу заверить, что в последние месяцы мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю, наращивая мощности каждый день, но объективно невозможно делать это так же быстро, как растет объем посылок, так как количество отправленных посылок значительно увеличивается каждый день.

В настоящее время мы доставляем до 50 000 отправлений в сутки, но не всегда удается сделать это на следующий день после отправки - в настоящее время на следующий день доставляется 64% отправлений, но для некоторых отправлений срок доставки составляет до пяти дней", - говорит руководитель Omniva Latvija Беате Краузе-Чеботаре.

Предприятие связывает быстрые темпы роста со сменой сезонов и по-прежнему действующими в стране ограничениями, поэтому люди дистанционно покупают весеннюю одежду и другие вещи. По данным Omniva Latviа, за последние недели значительно увеличилось количество заказов именно из местных интернет-магазинов - одежды, обуви, товаров для сада и дома.