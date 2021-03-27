Первая в этом году массовая акция протеста в Минске не получилась. Задержаны свыше 100 человек

Ранее белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - написал, в частности, канал Nexta.

За несколько часов до начала акции в центре городе заметили спецтехнику.

Судя по видео очевидцев, по городу перемещались водометы и заградительная машины.

В центре города были замечены водомёты и «рубежи» pic.twitter.com/AAV1otJtlc — Onliner (@OnlinerBY) March 27, 2021

"Дождь" со ссылкой на Tut.by и "Белсат" сообщил, что задержания в Минске начались еще перед проведением массовой акции протеста.

По данным "Белсат", задерживали в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливали и проверяли мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу". В Минске была задержана редактор издания Tut.by Анна Калтыгина, сообщило само издание и "Медиазона".

Следственный Комитет Беларуси предупредил, что "лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности". Позднее МВД Беларуси сообщило, что свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование, пишет Tut.by. Тем временем, Александр Лукашенко играл в хоккей.

По мнению председателя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого, сейчас Беларусь находится на пике репрессий, но, несмотря на это, на улицы вышли тысячи беларусов, просто у них не получилось собраться. Такое мнение он высказал в эфире "Дождя".

"Цена выхода на улицу сильно выросла", - такую точку зрения изданию высказал политолог Валерий Карбалевич.

По его мнению, "репрессий больше, чем самих акций", и таких массовых протестов, как осенью, из-за масштабных репрессий, возможно, уже не будет.