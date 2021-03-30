Момент, когда других вариантов нет и нужно перейти на работу в интернет-среде

На вопрос, прогнозировался ли перед пандемией какой-то кризис, под влиянием которого было бы необходимо менять вид деятельности, руководитель производителя и торговца алкоголем Vara Klānu указывает, что кризис такого масштаба не прогнозировался, так как в планах было в том числе и ездить по различным базарчикам, достигая таким образом новых клиентов.

Брокс поясняет: так как предприятие производит алкоголь, первая волна Covid ни на что значительно не повлияла, так как сразу же удалось создать на платформе Mozello интернет-магазин.

"Таким образом, мы сразу же могли ограничить поток людей у нас на производстве, так как люди туда больше не ездили. Мы начали предлагать свои товары людям на дом, так как в стране из-за Covid разрешили приобретать алкоголь в интернете и поставлять его на дом", - рассказывает Брокс.

"Когда было принято решение разрешить торговлю алкоголем в интернете, мы оперативно отреагировали и продолжаем торговлю в таком виде. Сейчас, когда приближается уже третья волна, можем сказать, что, работая над поставками, поняли, каковы нюансы, что удобнее для клиентов и как сделать, чтобы клиентам было лучше", - указывает Брокс.

По его словам, предприятие приобрело и большие транспортировочные котлы, так как это выгоднее - перевозить большее количество продукции выходит дешевле.

"Так как видно, что Covid не отступит так быстро, мы больше концентрируемся на закупке товаров в больших объемах и поставках заказов из интернет-магазина", - говорит Брокс.

У деятельности в интернете и физически - своя специфика работы. Поэтому появляется вопрос, был ли перенос деятельности в интернет-среду простым или же наблюдались какие-то сложности.

"Было довольно просто. Вообще мы сами еще "зеленые" и всей семьей занимаемся бизнесом впервые. Однако прошло уже полтора года с тех пор, как начали работать. Конечно, сначала были вопросы, как подключить систему карт, как подключить все остальное. Однако да, благодаря Mozello все это стало гораздо проще", - рассказал Брокс.

"Консультировались с разными знакомыми и таким образом узнали о Mozello. Создать сайт удалось фактически тем же самым вечером, и на следующий день дополнили его различными картинками. И единственное, что потребовало более долгого времени - это введение в интернет-магазине платежной системы. Однако и это удалось сделать примерно в течение двух недель, и тогда уже смогли слать первые посылки своим клиентам", - вспоминает предприниматель.

Он отмечает, что начало деятельности в интернете определенно помогло достичь и новых клиентов. "У нас в своем плане было и смешно. Мои родители, работающие на предприятии, имеют старое мышление, и у них была привычка, что с клиентом необходимо созвониться, договориться о времени поставки товара. Например, "в пятницу поедем в Ригу и привезем товар". Оговаривались различные встречи на выгодных для обоих расстояниях. Торговля такого типа, каковой она была в самом начале, очень затрудняла процесс, так как приходилось работать с каждым клиентом индивидуально", - поясняет Брокс.

Он говорит, что сейчас клиент делает заказ в интернет-магазине, и вся информация о заказчике известна сразу. Заполняя на сайте курьера все данные, клиент получает товар без созвона, и этот процесс стал гораздо проще.

На вопрос, какими могут быть извлеченные из пандемии Covid-19 выводы и уроки, которые определенно можно взять с собой и в будущее, Брокс говорит, что желательно планировать, чтобы у предприятия была какая-то подушка безопасности.

"В случае, если происходит что-то неожиданное, чтобы были хотя бы какие-то материальные резервы. Конечно, необходимо и быстро реагировать и считаться с тем, что, возможно, придется чем-то жертвовать или вкладывать в какое-то дело, в данном случае - в создание интернет-магазина", - указывает Брокс.

Что посоветовать другим предпринимателям в это время?

"Мое личное мнение, что всем торговцам медом или производителям любых других продуктов определенно нужно идти в интернет-среду, так как по-настоящему двух вариантов нет. С или без Covid, в любом случае интернет-среда перенимает этот рынок, и это время - сигнал, что больше других вариантов особо нет - это необходимо делать, и необходимо переходить в интернет-среду", - говорит Брокс.