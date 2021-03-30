ВИДЕО ⟩ Норвежский лыжник пришёл в себя после жуткого падения с трамплина
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, был выведен из искусственной комы.
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, был выведен из искусственной комы.
25 марта Танде не сумел удержать равновесие в полёте и упал на гору приземления, скатившись вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч.
После падение он на вертолёте был доставлен в одну из больниц Любляны, где спортсмену диагностировали перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.
В понедельник Танде был выведен из искусственной комы, а врач команды Гури Ранум Экаас сообщил, что Даниэль может самостоятельно дышать и уже пообщался со своей мамой и девушкой.
На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и серебряная награда чемпионата мира 2017 года.