ВИДЕО ⟩ Норвежский лыжник пришёл в себя после жуткого падения с трамплина

25 марта Танде не сумел удержать равновесие в полёте и упал на гору приземления, скатившись вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч.

После падение он на вертолёте был доставлен в одну из больниц Любляны, где спортсмену диагностировали перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.

В понедельник Танде был выведен из искусственной комы, а врач команды Гури Ранум Экаас сообщил, что Даниэль может самостоятельно дышать и уже пообщался со своей мамой и девушкой.