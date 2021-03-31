Ср, 31.03.2021
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Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

Если тебя нельзя найти в интернете, тебя фактически нет

ФОТО: wufkids.com/

Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быту людей, но и в работе предпринимателей. В рамках проекта "Искусство предпринимательства" портала TVNET своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделился представитель предприятия WUF Kids Том Ланге.

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии кризис, под влиянием которого необходимо будет изменить вид деятельности, представитель созданного в Латвии бренда по производству и дизайну детской одежды Том Ланге отвечает, что в начале пандемии не было никаких предчувствий, что будет кризис.

"Именно в самом начале прошлого года открыли магазин. Анализируя все риски, которые только были возможны, мы, конечно, оценивали вероятность каких-то кризисов, однако не думали, что это действительно может произойти", - говорит Ланге.

Первая волна Covid внесла корректировки в работу многих предприятий. Как изменилась деятельность WUF Kids?

"Наверное, мы сумели лучше приспособиться к окружающей действительности, так как раньше мы были только в э-среде и сейчас крупнейшие убытки в том, что магазин, который только был открыт, на самом деле год простоял закрытым. Конечно, урок получен - испробованы различные маркетинговые стратегии, однако больше следим за денежным потоком и продуктами, которыми торгуем", - поясняет Ланге.

Конечно, более осторожным стал подход к большим планам, и компания не планирует какие-то огромные инвестиции в рост, а больше подходит ко всему с осторожностью.

Во время пандемии с точки зрения безопасности работников предприятие соблюдает все установленные в стране требования и ограничения.

"В магазине на месте мы торгует только разрешенной продукцией - продуктами, которыми мы как маленький магазин можем торговать. Конечно, с точки зрения безопасности можем радоваться, что все здоровы, и стараемся лишний раз никуда не ходить. Преимущественно все услуги обеспечиваем удаленно - у нас доставка с помощью пакоматов и курьерской почты. Есть и люди, которые предпочитают забирать товары на месте в магазине", - говорит предприниматель.

На вопрос, как давно у WUF Kids уже есть интернет-магазин и насколько легко было начать деятельность в интернете, Ланге отвечает, что у предприятия интернет-магазин существует уже пять лет.

"Первые четыре года мы работали только как интернет-магазин, поэтому опыт достаточно большой. У нас и сравнительно большая клиентская база. Спасибо им за то, что они позволили удержаться в таких условиях и в какой-то мере и расти", - отмечает Ланге.

"Да, так как для нас э-среда не была чужой, мы могли вносить некоторые коррективы. Может быть, мы и знали что-то, что нужно сделать, просто тогда этого требовала ситуация, поэтому все было сделано гораздо быстрее".

Считается, что сейчас еще многие предприниматели сомневаются в том, стоит ли начинать работу в интернет-среде. Представитель WUF Kids указывает, что деятельность в интернете очень важна.

"Время уже показало: если предприятия нет в интернете, то, скорее всего, его вроде бы и нет вовсе, так как никто его не может найти.

Любой человек, который ищет, например, любую вещь, в нашем случае - детскую одежду, если он нас не может найти, то можем считать, что мы вроде как и не существуем", - отмечает Ланге.

"Всем предпринимателям можем посоветовать, что интернет-сайт - как визитная карточка. Он может найти очень много клиентов - как местных, так и иностранных. И если ты разработал своей сайт, то создаешь эту свою идентичность именно с сайтом!"

Ясно, что когда-нибудь пандемия закончится. И какими будут главные уроки из этой ситуации, которые определенно можно будет взять с собой в будущее?

"Определенно, как всегда, для любого предпринимателя будет урок, что нельзя положиться только на одну вещь. Если у вас есть физический магазин, то полагаться на него и двигать всех в этот магазин - это не особо правильно, параллельно необходимо развивать и э-среду. Это то, что мы делаем - у нас новый сайт, мы работаем над тем, чтобы получить более широкую аудиторию", - указывает Ланге.

Таким образом предприятие может приспособиться и находить различные решения, например, обеспечить гибкие и простые условия доставки, держать на складе больше товара, чтобы клиенты, заказывая этот товар, были уверены, что он действительно доступен. Нельзя допускать ситуации, что интернет-магазин сам не знает, доступен ли товар на складе.

"Именно так и возникает недоверие к интернет-магазинам, если клиент заказывает товар, а он приходит только через месяц.

Нужно быть способными обеспечить сервис на таком уровне, когда клиент заказывает товар и время доставки - до пяти дней. Это и ключ к достижениям - скорость доставки", - поясняет Ланге.

Отвечая на вопрос, что еще можно было бы посоветовать другим предпринимателям, чтобы им было легче справиться в это время, представитель WUF Kids порекомендовал не жаловаться на сегодняшнюю ситуацию, так как она у всех одинаковая.

"Определенно нужно идти вперед, а не останавливаться. Не жаловаться на то, что происходит сейчас. В большей или меньшей степени у нас у всех правила одинаковые. Может быть, нужно попытаться найти какой-то слабый пункт, который был до этого, исправить найденные недочеты и тогда, когда все закончится, начать работу с новыми силами и быть гораздо умнее", - рекомендует Ланге.

"Именно в этот момент, возможно, стоит больше анализировать своих клиентов, разработать систему, как лучше работать, как больше нравиться клиентам. Я считаю, что тогда, когда мы справимся с этой ситуацией, мы выйдем из нее куда лучше. Поэтому я это рекомендую и другим - больше думать о будущем".

Проект создан в сотрудничестве с Mozello.lv.

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