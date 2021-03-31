Если тебя нельзя найти в интернете, тебя фактически нет

На вопрос, прогнозировался ли перед началом пандемии кризис, под влиянием которого необходимо будет изменить вид деятельности, представитель созданного в Латвии бренда по производству и дизайну детской одежды Том Ланге отвечает, что в начале пандемии не было никаких предчувствий, что будет кризис.

"Именно в самом начале прошлого года открыли магазин. Анализируя все риски, которые только были возможны, мы, конечно, оценивали вероятность каких-то кризисов, однако не думали, что это действительно может произойти", - говорит Ланге.

Первая волна Covid внесла корректировки в работу многих предприятий. Как изменилась деятельность WUF Kids?

"Наверное, мы сумели лучше приспособиться к окружающей действительности, так как раньше мы были только в э-среде и сейчас крупнейшие убытки в том, что магазин, который только был открыт, на самом деле год простоял закрытым. Конечно, урок получен - испробованы различные маркетинговые стратегии, однако больше следим за денежным потоком и продуктами, которыми торгуем", - поясняет Ланге.

Конечно, более осторожным стал подход к большим планам, и компания не планирует какие-то огромные инвестиции в рост, а больше подходит ко всему с осторожностью.

Во время пандемии с точки зрения безопасности работников предприятие соблюдает все установленные в стране требования и ограничения.

"В магазине на месте мы торгует только разрешенной продукцией - продуктами, которыми мы как маленький магазин можем торговать. Конечно, с точки зрения безопасности можем радоваться, что все здоровы, и стараемся лишний раз никуда не ходить. Преимущественно все услуги обеспечиваем удаленно - у нас доставка с помощью пакоматов и курьерской почты. Есть и люди, которые предпочитают забирать товары на месте в магазине", - говорит предприниматель.

На вопрос, как давно у WUF Kids уже есть интернет-магазин и насколько легко было начать деятельность в интернете, Ланге отвечает, что у предприятия интернет-магазин существует уже пять лет.

"Первые четыре года мы работали только как интернет-магазин, поэтому опыт достаточно большой. У нас и сравнительно большая клиентская база. Спасибо им за то, что они позволили удержаться в таких условиях и в какой-то мере и расти", - отмечает Ланге.

"Да, так как для нас э-среда не была чужой, мы могли вносить некоторые коррективы. Может быть, мы и знали что-то, что нужно сделать, просто тогда этого требовала ситуация, поэтому все было сделано гораздо быстрее".

Считается, что сейчас еще многие предприниматели сомневаются в том, стоит ли начинать работу в интернет-среде. Представитель WUF Kids указывает, что деятельность в интернете очень важна.

"Время уже показало: если предприятия нет в интернете, то, скорее всего, его вроде бы и нет вовсе, так как никто его не может найти.