Пентагон прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушениями режима прекращения огня", - подчеркнул Кирби, имея в виду обстрел 26 марта в районе поселка Шумы под Торецком на линии разграничения. "Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения, подписанного при посредничестве" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, добавил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон обсуждает "с союзниками по НАТО свои опасения по поводу этого роста напряженности". Кирби подтвердил, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли говорил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ - первым замминистра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком. По словам главы пресс-службы Минобороны США, в ходе этой беседы стороны, безусловно, касались "этих опасений" Вашингтона.

Беседа Салливана с Ермаком

Джон Кирби напомнил также о телефонном разговоре 29 марта между помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. "Салливан подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны США.

Сообщения о переброске российской военной техники в Крым

При этом он не стал отвечать на вопрос одного из журналистов, сославшегося на непроверенные видео в интернете о якобы переброске большого числа российской военной техники в аннексированный у Украины Крым. "Очевидно, что мы больше не хотим видеть нарушений целостности. - Ред.) украинской территории", - подчеркнул Кирби, отметив наличие российских угроз в воздушном пространстве, на море и в области кибербезопасности.