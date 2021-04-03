Первый день работы центров массовой вакцинации: планируется привить 2800 человек

Она напомнила, что в эти выходные вакцинацию в Латвии будут проводить все крупные центры вакцинации. Пять центров планируют работать все три дня, еще два центра - два дня, а пять центров - один день 3 апреля.

В настоящее время планируется, что за три дня пасхальных выходных будет сделано примерно такое же количество прививок, как ранее во всех 660 пунктах вакцинации каждый день.

Сегодня планируется вакцинировать 2800 человек, и эта цифра будет достигнута, если придут все, кто записался и получил сообщение о времени прививки.

Сегодня продолжится рассылка приглашений на вакцинацию пожилым людям старше 70 лет, людям с хроническими заболеваниями и еще двум приоритетным группам.

К пасхальным выходным крупные центры вакцинации получили 10 000 доз вакцины.

Сегодня с 10 утра в Риге будут работать три центра вакцинации - в выставочном зале на Кипсале, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. Центры также начнут работать в Валмиерском культурном центре, культурном центре Gors в Резекне, Даугавпилсском центре латышской культуры и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут открыты до 18:00.

Центры, расположенные в Риге, Елгаве, Лиепае и Юрмале, будут открыты в воскресенье и понедельник. Центры в Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе будут открыты только в субботу.

В Цесисе вакцинация в бывшем магазине SuperNetto начнется в воскресенье и продолжится в понедельник. Этот центр также будет открыт с 10 до 18 часов.