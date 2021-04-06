Белорусские власти начали волну зачистки информационного пространства от независимых медиа

Перцов, прежде возглавлявший представительство малопопулярной телерадиокомпании "Мир" и более известный своим восхвалением режима и критикой его оппонентов на государственном телевидении, поставлен во главе Мининформа явно не для того, чтобы устроить оттепель. Медиаэксперт Павлюк Быковский прогнозирует: "Закручивать гайки будут еще крепче… Журналистам остается только работать, понимая, что зачистка продолжится".

Под раздачу попадает пресса, работающая по профессиональным стандартам

Было бы лицемерием отрицать, что между властями и их политическими оппонентами, особенно вытесненными за границу, идет информационное противоборство, действительно перерастающее местами и временами в пиар-войну. Но уесть кусачие телеграм-каналы режим особо не может, кроме как наградив ярлыком экстремистских, что вызывает у их создателей гомерический хохот.

Основной же удар приходится на негосударственные медиа, которые работают в Беларуси, стремясь придерживаться профессиональных стандартов. Это не рупоры Тихановской, Латушко или ByPol’а. Однако в представлении чиновников неподконтрольные государству СМИ - это тоже вражеские "огневые точки", как выразился депутат Давыдько.

Да, независимые медиа сообщают, естественно, не только то, что нравится властям, - рассказывают в числе прочего о протестах, представляют точки зрения критиков режима Лукашенко. Но это нормальная работа СМИ, миссия которых - информировать обо всем, что важно, интересно обществу, давать разные мнения по животрепещущим проблемам. Ненормальна политическая система, которая за это давит.

Положа руку на сердце, нигде в мире важные шишки не любят этого медийного рентгена, критика им всегда против шерсти. Вон бывший американский президент Дональд Трамп всю каденцию собачился с прессой, воевал с ней в своем твиттере. Но он не мог обрушить на неугодные газеты и телеканалы всю мощь государственной машины, не мог их заткнуть. Не та система. А вот в Беларуси - как раз та. И ныне проявляет себя во всей красе.

Большие белорусские начальники тихо стряпают какую-то новую конституцию, но при этом не выполняют нынешнюю, которая худо-бедно гарантирует гражданам право получать и распространять полную информацию обо всех сферах жизни. Под прикрытием разглагольствований об информационной войне власти танком прут на это право, утюжат гусеницами государственной машины независимые СМИ.

Нищета идеологии

Да, и что предлагается взамен? Государственная идеология ныне окончательно свелась к апологетике сильной президентской руки и дискредитации оппонентов системы. Информационная политика государственных СМИ агрессивна, этические рамки окончательно отброшены.

Однако впечатление таково, что кайф от того зверского коктейля, который предлагается государственной пропагандой, получает лишь сравнительно узкая группа адептов "батьки". К сожалению, поскольку социология в стране в принципе придушена, то и независимых исследований, касающихся белорусской медиасферы, крайне мало.