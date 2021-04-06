Белорусские власти начали волну зачистки информационного пространства от независимых медиа

При этом, по данным опросов, в 2020 году произошло резкое падение доверия к госСМИ: в июне им доверяли 4% опрошенных, негосударственным медиа - 27%. На декабрь 2020-го госТВ было главным источником информации для 10,3% респондентов, госрадио - для 0,7%, государственные печатные издания - для 0,4%.
То есть, несмотря на щедрое финансирование, госСМИ проигрывают конкуренцию. Поэтому власти используют привычные методы репрессий, чтобы вести "информационную войну", а проще говоря - глушить неугодные медиа.
Черные дни независимой прессы
Луцкий ушел на повышение, то есть за неполный год на посту министра информации он в представлении Лукашенко сработал хорошо. Для независимых же СМИ это был черный год. Власти - и Мининформ, и силовики - отбомбились по ним жесточайше.
После выборов-2020 почти уничтожена негосударственная общественно-политическая бумажная пресса. Легендарной "Народной воле" и еще ряду изданий не дают печататься и распространяться.
Когда в августе прошлого года режим основательно тряхнуло, развернулось и невиданное наступление на интернет (ясен пень, оттуда же главная крамола прет!). Заблокированы десятки общественно-политических сайтов (недавно решено ограничивать доступ и к их зеркалам). Популярнейший портал TUT.by лишен статуса СМИ.
Наконец, журналистов все жестче прессуют и чисто физически. Задержания на акциях, аресты на 15 суток, изъятие аппаратуры - все это теперь кажется уже мелочью. Представителей медиасферы стали пускать по уголовке. Катерина Борисевич, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова уже получили сроки лишения свободы - фактически за выполнение своих профессиональных обязанностей. Ряд их коллег - за решеткой по суровым обвинениям.
При этом властям приходится натягивать сову на глобус, выставляя журналистов, например, организаторами "действий, грубо нарушающих общественный порядок" (Андреева, Чульцова) или обвиняя в "подстрекательстве к разглашению врачебной тайны" (Борисевич).
Спешат заточить законы против неугодных СМИ
Сейчас разбираться с неугодными репортерами на акциях станет проще. Согласно поправкам в закон о массовых мероприятиях, принятым Палатой представителей в первом чтении 2 апреля, в принципе запрещается освещение в СМИ, интернете "в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды".
В тот же день (спешат депутаты, трудятся в поте лица) нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в законодательство о СМИ, которые представлял тот же Луцкий. Если коротко, речь идет о дальнейшем ужесточении медиаполитики властей. Предусматривается расширить обязанности юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ, перечень оснований для отказа в госрегистрации СМИ. Мининформ получает право в некоторых случаях прекращать выпуск СМИ без суда.
Прокуроры тоже смогут давать отмашку на блокировку интернет-ресурсов, если сочтут, что те распространяют информацию, направленную "на пропаганду экстремистской деятельности" и способную "нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".
А поскольку сейчас эти формулировки становятся резиновыми, то при желании под них можно подверстать любое сообщение, которое не нравится властям, любую критику режима.