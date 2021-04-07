Видео ⟩ "Никогда такого не видел!": в Риге произошла нетипичная железнодорожная авария

Ранним утром на коммерческой трассе, в промышленной зоне на улице Ильзенес, заметны десятки рабочих, пытающихся избавиться от последствий довольно нетипичной аварии. Полувагон весом несколько тонн сошел с рельсов и потянул за собой другой вагон в составе, в результате чего часть поезда перевернулась.

"В 8-9 утра люди вышли на работу, потому что в 7 все уже произошло", - рассказал рабочий.

На вопрос о том, как это вообще могло произойти технически, у него не было объяснений: "Не знаю, все вообще в шоке. Я лично никогда в жизни не сталкивался с подобным. Они до этого меняли шпалы, может, после этого".

Более подробно возможные причины аварии прокомментировали представители государственного акционерного общества Latvijas dzelzceļš, так как предприятие помогало поднимать вагоны. Выяснилось, что состав сошел с рельсов незадолго до 2 часов ночи. Машинист, почувствовав во время поездки нетипичный шум, остановил локомотив и пошел посмотреть, что же произошло.

"Первичное расследование по этому делу установило, что виной всему этому было недостаточно качественное содержание путей силами частной компании", - пояснил Эгил Фелдманис, технический специалист Latvijas dzelzceļš.

В аварии пострадали только рельсы - в момент опрокидывания поблизости не было людей, которые могли случайно попасть под падающий вагон.